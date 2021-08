Piccato: “Si no tenés preparación es muy difícil lograr ganar”

Gabriel Piccato se hizo cargo nuevamente del plantel de Regatas Corrientes en una nueva temporada en la Liga Nacional de Básquetbol. El oriundo de San Jorge, Santa Fe, tendrá la tarea de dirigir al remero en la máxima competencia del baloncesto argentino y en la Liga Sudamericana.

“Aceptamos el desafío y nos tenemos que centrar en el punto de partida que es el proceso, la construcción para llegar a… porque muchas veces la ansiedad por los resultados hace que te pierdas el proceso, y si no tenés proceso no hay preparación, y si no tenés preparación es muy difícil lograr ganar partidos. Es un día a la vez, es un juego a la vez, entonces lo más importante es la preparación”, explicó en declaraciones a El Deportivo de La Red.

“En la preparación vamos a tener la mejor seguridad de alcanzar las metas porque hemos elegido muy buenos jugadores. En estos primeros momentos he visto una institución que ha crecido y eso me pone muy bien. Es un buen camino y los desafíos como este con apoyo institucional, buen talento y buenas personas es un poco más fácil” agregó el entrenador.

El plantel de Regatas Corrientes inició la pretemporada el lunes pasado. No obstante el DT, que viene de ser parte del cuerpo técnico la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos, destacó que los jugadores atravesaron un proceso de evaluación la semana pasada. “Hubo una semana previa de evaluaciones, pero considero que seguimos en un proceso de adaptación porque esto es un deporte colectivo y -hasta que no tengamos a toda la plantilla-, es muy difícil desarrollar la idea de juego”.

Liga competitiva

Por otra parte Piccato, que viene de dirigir a Hispano Americano (Río Gallegos) , se refirió a la Liga Nacional. “En el día a día hay dos cosas que son limitadas, el tiempo y la preparación y trato de tomar las mejores decisiones en el armado del equipo, ya habrá tiempo de un adversario a la vez, y ahí se analizará con mayor detalle al rival. Siento que la liga mantiene un eje competitivo, que es algo muy complejo. Incluso el año pasado, tomando los partidos del equipo que descendió, muchos partidos en los minutos finales tenía resultados cerrados, es una liga muy pareja. Ahora quiero armar el mejor plantel y tener la idea clara” comentó en 3x3 Radio.