La fuerte historia de vida que contó L-Gante en el programa de Tinelli

L-Gante, en su momento de mayor explosión artística, estuvo como invitado el martes a "La Academia 2021" y abrió su corazón al contar su fuerte historia personal con un padre ausente y el amor de su mamá, también presente en el estudio.

"Lo tomo que recién empieza y vamos a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar", indicó el joven sobre este auspicioso presente laboral.

Y explicó: "Vengo de una vida que me puso varias complicaciones pero nunca dije: voy a dejar de hacer esto porque ya no lo veo caso. Siempre le busqué una vuelta y trabajé".

"Mi mamá trabajó toda la vida y yo estuve solo en casa o vagando en la calle", destacó L-Gante.

Y remarcó: "No tuve padre, todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, no tuve a nadie poniéndome los puntos pero solo me di cuenta de eso".

"Gracias de corazón", le dijo Marcelo Tinelli conmovido por el fuerte relato del artista.

PrimicasYa