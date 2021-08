“Mburucuyanos en Malvinas”, relatos de Hernán Vallejos

Por Rodrigo Galarza

“El arte de la guerra” es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2.500 años en la antigua China. Este libro es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. En él leemos consejos en apariencia sencillos que revisten una gran complejidad como aquel que dice: “El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”. Máxima, por otra parte, muy llevada en práctica por el Imperio Británico en sus estrategias de colonialismos económicos.

Desoyendo estos principios básicos de práctica y estrategia militar y otras doctrinas más modernas, Argentina entró en guerra con Reino Unido en 1982 en el llamado conflicto del Atlántico Sur. Una guerra que no debió suceder (y no porque el reclamo no fuera legítimo) pero sucedió y allí estuvieron nuestros soldados. Allí entregaron su cuerpo y corazón en nombre de la “patria”, esa palabra que muchas veces se pierde en un concepto demasiado abstracto y que ante situaciones límites como enfrentar a la posibilidad de la muerte se llena de significado en la sangre misma, en el acto no solo de sobrevivir sino de defender un pasado, presente y futuro común bajo el grito de lo que llamamos Argentina.

En este segundo libro, tras “Mburucuyá y su historia”, Hernán Vallejos plasma testimonios de veteranos de guerra nacidos en el pueblo y departamento de Mburucuyá. Aquellos conscriptos clase 62/63 que, con una mínima instrucción militar, fueron convocados para luchar en las frías y lejanas islas del Atlántico Sur.

Los crudos relatos de estos muchachos que por aquel entonces tenían 18 o 19 años pertenecen en su mayoría a los asignados al puerto Yapeyú (Howard); pero también se recogen narraciones de combatientes en Monte Kent y Ganso Verde.

Vallejos introduce cada relato con datos biográficos, una breve reseña de cómo fue el servicio militar, la convocatoria a la guerra y la despedida de cada soldado de su familia. Sin duda estos datos predisponen al lector de una gran carga emocional que se ve intensificada (lágrimas incluidas) en los momentos cúlmenes de la descripciones de los combates, la rendición, y la posterior odisea del largo regreso a casa.

Tratándose de veteranos de Mburucuyá, muchos testimonios coinciden en señalar cómo un día antes de la rendición, el 13 de junio, recordaban la celebración de las Fiestas patronales de su pueblo en honor a San Antonio de Padua. También cobra importancia en los relatos la tristeza absoluta que sintieron cuando entregaron sus armas y presenciaron el arrío de nuestra bandera y el izamiento de la inglesa.

El propio Vallejos aclara en el libro que algunos veteranos ya no están con nosotros pero que vio necesario honrarlos a través de las palabras de sus familiares que se prestaron a reconstruir parte de las vivencias en las islas y del regreso traumático a la “vida normal”.

Sin duda esta publicación constituye un necesario homenaje a nuestros héroes que nos ayuda a comprender y resguardar su lado humano; y algo más: nos señala un camino de hermandad y esperanza.