Judiciales realizaron asamblea ratificando el estado de alerta y movilización

En el marco de las medidas de fuerza que vienen llevando adelante los trabajadores judiciales en reclamo de una urgente recomposición salarial, ayer realizaron una asamblea informativa donde hicieron un repaso de algunos de los antecedentes de la lucha judicial y ratificaron el estado de alerta y trabajo a reglamento.

A fin de lograr una recomposición salarial urgente y luego de la marcha que realizaron el martes, ayer los trabajadores judiciales se congregaron en el edificio de los juzgados de Instrucción —ex Hotel Buenos Aires— donde el secretario de Organización de Sitraj, Carlos González, resumió las acciones encaradas hasta el momento y las circunstancias que llevan a ratificar las medidas de protesta, mientras que el STJ insólitamente sigue dilatando una resolución acorde al reclamo.

“Ratificamos, una vez más, que la falta de presupuesto no es excusa para demorar la recuperación de los salarios. La mayoría del personal (alrededor del 70%) sobrevive con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Y esto sucede mientras el STJ cuenta con la Ley de Autarquía que lo habilita a exigir recursos para el normal funcionamiento del Poder Judicial. Pide y no exige, después de que año a año les recortan el presupuesto y los obligan a mendigar los famosos refuerzos de partida”, aseguró González.

“Estamos ejerciendo un derecho. Por ello mantenemos el estado de alerta, movilización y asamblea permanente, mientras continuamos definiendo las próximas medidas de protesta hasta tanto el STJ disponga la recomposición salarial que reclamamos”, ratificaron desde el sector.