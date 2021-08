Any Pereyra: “Será una contundente victoria de Valdés y por amplio margen”

La diputada provincial del Partido Liberal, Ana Pereyra, defendió el trabajo legislativo y la campaña de la alianza gobernante. Aseguró en el programa televisivo “Final abierto” que “el triunfo del domingo va a ser contundente y por un amplio margen”.

En una entrevista con Gabriela Bissaro, Eduardo Ledesma y Carlos Simón, respondió a todo...

—¿Cuál es la evolución a pocos días de las elecciones?

—Lo que siento y percibo después de haber recorrido toda la provincia es que hay una muy afectuosa recepción por parte de la gente. Creo que la gente entendió cuáles son las propuestas y la visión de la provincia, que apuesta a esta propuesta política que encabeza el gobernador.

Y nos manifiestan un amplio apoyo. Hemos recorrido localidades donde la competencia está dada por gente de nuestro propio espacio político, así que creo que vamos a tener una excelente elección el domingo.

—Germán Poccard decía que el oficialismo tiene mucho marketing y poca gestión, ¿qué tienen para mostrar y para que el electorado los elija el domingo?

—Creo que esas frases son muy de campaña. Creo que no hay nada de marketing y que hay muchas obras que estamos inaugurando a lo largo y ancho de la provincia de Corrientes, que tienen que ver con la infraestructura escolar, con rutas, enripiado de caminos para la producción, y con mucha inversión de empresas en los parques industriales.

Creo que hay muchísimo para mostrar y muchas obras que ni siquiera van a poder ser inauguradas antes de las elecciones, pero se trata de que se van cumpliendo objetivos y compromisos que hizo el gobernador al inicio de su mandato y que empujan al desarrollo. Si uno sale y conversa con cualquier correntino, las prioridades están en conseguir empleo, y hay una visión de este espacio político que es el desarrollo, de apuntar y cambiar toda la matriz productiva de la provincia.

No enfocarnos solo en la producción, sino también esto de apuntalar las cadenas de valor en todas las actividades forestoindustriales, citrícolas, agrícolas y ganaderas.

Hemos tenido la posibilidad de reunirnos con todos los sectores de la sociedad en toda la provincia, con aquellos que están apostando a la producción o a invertir.

Se va dando esto de generar crecimiento y entender que solamente con esta generación de riquezas e inversiones, con la forestoindustria podemos generar empleo genuino en la provincia de Corrientes, y creo que el correntino entendió esto, porque apuesta fuertemente a este espacio político.

Creo que la legitimidad que tiene la gestión, que además fue apuntalada por una excelente estrategia política de convocar a todos los sectores y partidos políticos; de dejarnos a cada uno aportar nuestra propia impronta y dejarnos brillar a todos cada uno en su rol y posición con su partido político sin perder ningún tipo de identidad. Me parece que eso ha sido fundamental en este tiempo y creo que es la clave de una buena dinámica de hacer política, con mucho dialogo y consenso y una excelente gestión de gobierno, que creo que está a la vista y hay que salir y recorrer la provincia y ver la cantidad de cosas que son encaradas en ese sentido. En la generación de empleo, crecimiento e inversiones, esta sinergia del sector privado y público, no el Estado saliendo a solucionar todos los problemas, sino a apuntalar al sector que va a generar este mecanismo de crecimiento y desarrollo de la provincia.

—Pese a tener la mayoría en la legislatura hubo leyes que se trabaron, ¿cuál de esos trabajos te planteás para los próximos cuatro años y cuál sería el compromiso de avanzar con la paridad de género o el voto joven…

—El tema de la paridad creo que es un tema que se debate transversalmente en todos los partidos políticos. Más allá de las mayorías que podríamos tener, desde ECo, el tema de la paridad es un tema que necesitaba su proceso y ahora escuché que todos rápidamente van a votar la paridad de género, así que es lo primero que vamos hacer.

—De hecho, ECo no acompañó cuando se pidió preferencia para tratarlo…

—Eso es algo que se dice desde el recinto hacia afuera, de que ECo no acompañó. Pero en realidad no quería acompañar mucha gente que no tenía que ver con ECo.

—¿Usted acompañó?

—Por supuesto, yo siempre.

—¿Y sus compañeras y compañeros?

—Ya escuché muchas veces que se responsabiliza a las mujeres de que no salió el tema. Pero es algo que se discute transversalmente en todos los partidos políticos e incluso en el mío cuenta con una presidente mujer.

Así que creo que es más complejo que eso.

—¿Qué tan compleja puede ser la discusión?

—Pero no en el pensamiento de una mujer, yo creo que hay muchos diputados varones que tal vez no entendieron que esto sea del momento.

—Colombi lo puso sobre blanco y negro, que una cosa es lo que se dice en público y otra en privado…

—Yo creo que para muchos todavía no es un tema fácil. El gobernador nos lo pidió un montón de veces, porque yo he estado presente y hemos tenido conversaciones en que le preguntamos verdaderamente si quería que salga esto; y nos manifestaba y ratificaba que quería ya la ley de paridad de género.

Por lo cual es un tema que nosotras las mujeres desde todos los partidos políticos y no solo en ECo, lo venimos planteando y conversando en la labor parlamentaria, que tiene que salir de la comisión de asuntos constitucionales, primeramente, y es algo que, por lo menos yo, voy a apoyar.

Yo soy una de las que firmó el proyecto, inclusive hasta le había puesto un plazo que me parecía que el plazo de duración de una ley de paridad no tiene que ser mayor al que la sociedad entienda, que acá tiene que haber una equidad total entre hombres y mujeres, porque si no nos estaríamos poniendo un techo nosotras mismas.

—¿No es hora de cambiar el sistema electoral en Corrientes?

—Yo creo que nosotros tenemos que ir a un sistema de boleta única rápidamente.

—¿No electrónica, sino de boleta de papel?

—Electrónico creo que sería muchísimo mejor. Pero es todo un proceso hasta que toda la sociedad se acostumbre.

—¿Pensás que es posible una reforma de la constitución o no lo creés necesario por ahora?

—No la creo necesario por el momento, porque creo que con leyes complementarias hay muchos temas que se pueden solucionar, que harían mucho más equitativas las cuestiones en el sentido de la paridad y el voto joven. Otra cuestión que no entiendo es lo del voto joven, que es otro de los proyectos que nosotros firmamos en su momento y que tiene que ver con que los chicos van a votar en las elecciones nacionales y no lo van hacer en las provinciales.

—¿Qué expectativas tenés para el domingo? y ¿qué porcentajes se podrían dar?

—Yo no hablo nunca de porcentajes, pero sé que va a hacer la elección y el triunfo de ECo+Vamos Corrientes, para mí desde el punto de vista de mi percepción, después de haber recorrido muchísimas veces la provincia en estos últimos años.

Para mí va a ser contundente y por un amplio margen.

—¿Pensás que pueden ser porcentajes históricos o no?

—Yo creo que son porcentajes históricos. No sé si no van a superar a esos porcentajes históricos.

—¿Qué obligaciones le pone por delante ese ganar por tanto?

—Mucho compromiso y responsabilidad de concretar esto. Seguir apuntalando esta visión.

—¿Creés que es inviable pensar en una reunificación en algún momento de los sectores liberales?

—En política nada es inviable. Yo creo que sobre todo cuando hay mucho diálogo y cuando dejamos nuestras individualidades, llegamos a una madurez tal, que todos dejamos nuestra individualidad para pensar en un proyecto político que es mucho mayor que nosotros mismos y que, inclusive, más allá de que uno lucha por la identidad de su partido político, por sacar la mayor cantidad de votos en las próximas elecciones y afianzar la estructura partidaria en toda la provincia, creo que hay algo más importante que todo eso y es el proyecto de provincia que tiene que ver mucho con la generación de inversiones en Corrientes y con la generación de empleo, y en eso no hay ningún tipo de discusiones.

Si tenemos este excelente diálogo que estamos teniendo, y cada uno respetando su individualidad y su partido, siempre las conversaciones y la unidad dentro de los liberales, es un tema que yo también estoy trabajando mucho.

Debemos conversar y recorrer las localidades y ver qué pretenden del futuro, hacia dónde vamos y la planificación de acá a diez años, eso hace que haya una planificación enorme.

—¿Qué expectativas esperás para el PL en las elecciones?

—Yo siempre quiero mejorar las performances anteriores.