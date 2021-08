Carlos Muzzio viajó con Los Pumas rumbo a Australia

Más Info

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, irá a Australia para jugar el resto del Rugby Championship 2021 con la ausencia de cuatro figuras del nivel de Sam Whitelock, Richie Mo'unga y Aaron Smith, todos a causa de que en los próximos días serán padres.

Los All Blacks viajarán en principio a la ciudad de Perth para jugar con Australia, (5 de septiembre), y el 12 y 18 de septiembre ante Argentina en las ciudades de Gold Coast y Brisbane. Whitelock (segunda línea), Mo'unga (medio apertura) y Aaron Smith (medio scrum) están a pocos días de ser padres y por ese motivo no integran la delegación, indicó el diario New Zeland Herald.

En el cotejo ante los australianos no jugarán los cuatro valores, pero el entrenador Ian Foster, quien renovó el contrato hasta el fin de la Copa del Mundo de Francia 2023, tiene expectativas para que puedan estar presentes al menos en uno de los cotejos ante Argentina.