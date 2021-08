Trabajo flexible: el camino hacia un trabajo más inclusivo

Por Diego Corvalán*

El modelo de trabajo flexible ha ido ganando cada vez más popularidad en el mundo de los negocios, no solo desde el punto de vista de la productividad, sino también a la hora de pensar en el abanico de oportunidades que abre para muchas personas que tal vez no cuenten con la posibilidad de comprometerse a un sistema laboral 100% presencial que requiere estar al menos 8 horas fuera de casa.

El paradigma de trabajo cambió rotundamente en el último año y medio, y es momento de mirar hacia adelante, pensando en las oportunidades que brinda un modelo de trabajo flexible impulsado por tecnología, que permita empoderar a los colaboradores y los invita a que, en lugar de cumplir un horario, puedan acomodar su jornada laboral de la manera que mejor se adapte a sus necesidades, sin perder de vista cuáles son sus objetivos.

En este contexto, se abren las puertas al mundo laboral a personas que no podían acceder a un modelo de trabajo más tradicional. El ejemplo más típico es tal vez el de padres que deciden dejar de trabajar para estar más tiempo con sus niños, pero no es el único. En Argentina muchas compañías centran su operación en la capital, dejando de lado increíbles talentos en todo el país. La tecnología permite adoptar un modelo de trabajo flexible en el que los colaboradores que viven en otra ciudad puedan desempeñar sus actividades de manera remota. De hecho, según un estudio que realizamos en febrero a argentinos, el 67% consideraría mudarse a otra ciudad si pudiera seguir desempeñando su trabajo al mismo nivel sin desplazarse a un lugar de trabajo.

Otro ejemplo de esto son quienes están transitando el final de su carrera, y si bien no desean aún dejar de ejercer profesionalmente al 100%, sí desean reducir las horas que dedican al mundo laboral, o mismo ir menos cantidad de veces al edificio corporativo. De igual manera, existen colaboradores con discapacidades para quienes viajar diariamente hasta el edificio corporativo y dedicar 8 horas a sus actividades laborales es un verdadero desafío. Para estas personas, pensar en un modelo de trabajo flexible es una solución para no dejar de trabajar. A su vez, según la investigación global de Citrix Work 2035: The Born Digital Effect, las nuevas generaciones están menos ansiosas por regresar a la oficina que sus líderes, ya que creen que trabajar desde casa es lo mejor para su bienestar. En este sentido, es importante encontrar un modelo que pueda responder a ambas necesidades.

Existen tantas maneras de trabajar como personas en el mundo, con un espacio de trabajo impulsado con tecnología inteligente, que aporte seguridad, comprenda las necesidades del colaborador y maximice su productividad, pensar en un modelo de trabajo flexible es una solución para responder a todas las necesidades de los colaboradores.

Si bien es una tendencia que vemos marcada en todo el mundo, en Argentina no somos ajenos a este deseo, y las empresas deben tenerlo presente a la hora de plantear cómo atraer y retener talento. De hecho, un 68% de los argentinos está de acuerdo en que, si tuviera que cambiar de trabajo, sólo aceptaría un puesto que ofrezca opciones de trabajo flexibles y a distancia, y un 74% piensa que las empresas van a perder talentos si no ofrecen opciones de trabajo flexible y a distancia.

Estamos frente a la oportunidad de transformar el trabajo en una experiencia personalizada, que contribuya a la retención de los mejores talentos, y que también abra espacios a otros talentos que hasta el momento no podían formar parte del sistema laboral tradicional. La tecnología nos permite construir ese puente, y pensar en un futuro del trabajo flexible, inclusivo y personalizado.

