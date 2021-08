Escritoras del viejo continente en la segunda jornada de la Feria del Libro

Las españolas Rosa Montero y Paula Carbonell fueron las invitadas del segundo día de la Feria Provincial del Libro “Al pie de la letra” que en su jornada inaugural (el domingo) había experimentado inconvenientes en su página oficial corrientesferiaprovincialdellibro.com. Las autoras del viejo continente participaron en esta oportunidad del ciclo de transmisiones en vivo llamado “Encuentros con invitados”, que el domingo había presentado a la mexicana Ángeles Mastretta.

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de Corrientes y con el apoyo del CFI, avanza en una nueva edición de la Feria Provincial del Libro. Bajo el lema “Al pie de la letra”, el evento editorial cuenta con una nutrida agenda de contenidos y propuestas que se irán publicando hasta el 10 de agosto del 2021 en el sitio corrientesferiaprovincialdellibro.com.

Ayer, en el marco del ciclo “Encuentro con invitados”, la escritora española Rosa Montero dialogó con el escritor correntino Fabián Yauzas y la conversación se titulo “Una charla con buena suerte”, en homenaje a la última novela de Montero “La buena suerte”.

“Durante la pandemia la gente ha recuperado la lectura, y a los que todavía no lo hicieron los invito a que vayan a los libros, porque la literatura es como un talismán que nos protege. Los libros a mí me ayudaron siempre”, dijo para referirse luego a su novela no sin antes aclarar: “En materia de literatura el gusto es tremendamente variado por eso no a todo el mundo le va a gustar mi novela ‘La buena suerte’” y agregó: “Yo estoy contenta con esa novela, creo que es muy madura, es compleja pero no se nota. Tengo la sensación de que es una de las novelas en las que he atrapado más al tuétano de la vida, a la sensación de que mirando un poco más vas a entender el sentido, aunque nunca se llega a ese sentido, pero por momentos parece que estamos cerca. De todas las novelas que he escrito creo que es la más luminosa”.

Ya cerrando la jornada de actividades (a las 19) fue el turno de la escritora de cuentos Paula Carbonell quien dialogó con la profesora Patricia Pujalte, especialista en promoción de la lectura infanto-juvenil. El nombre de la charla fue “La palabra de pie”, oportunidad en la que se hizo especial hincapié en la obra de la escritora española y la importancia de la promoción de la literatura.

Vale recordar que la feria se desarrolla de manera virtual hasta el 10 agosto y prevé múltiples propuestas como encuentros con invitados, mesas temáticas, podcasts con novedades editoriales, reseñas de libros, y también la invitación a recorrer presencialmente las librerías y comercios adheridos.

La programación completa día por día, está disponible en el sitio corrientesferiaprovincialdellibro.com. Para obtener información relativa a la feria, el Instituto de Cultura de Corrientes recomienda seguir las cuentas de las siguientes redes sociales: Instagram: ferialibrocorrientes Facebook: Feria Provincial del Libro y Twitter: @ferialibrocorr.

Además de las actividades virtuales, la feria invita a hacer pie en las librerías adheridas de la ciudad y a recorrer el Paseo de Ilustradores instalado en el local de Moglia Ediciones (La Rioja 755).

(VAE)