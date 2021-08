Gallardo define la formación de River, a un día del Superclásico

El Superclásico de los octavos de final de la Copa Argentina está a la vuelta de la esquina y River tendrá esta tarde su último entrenamiento antes de enfrentar a Boca en La Plata, el miércoles desde las 19.

No será un entrenamiento más porque Marcelo Gallardo deberá definir el once titular, que tendrá un cambio obligado con respecto a la formación ideal que utilizó el Muñeco en los partidos ante Argentinos, Unión y Lanús, teniendo en cuenta que Matías Suárez no estará por lesión.

La práctica comenzará a las 16 en el River Camp, y allí el Muñeco tendrá que definir quién sustituye a Suárez: Julián Álvarez es el que más posibilidades tiene. Además, la otra duda pasa por saber si Jorge Carrascal mantiene su lugar en el once o si José Paradela se mete como titular, tras un par de buenas actuaciones ingresando desde el banco.

Por último, lo que esperan en River es que Paulo Díaz pueda entrenarse con normalidad. Durante el lunes trabajó diferenciado después de la paralítica que lo obligó a salir en el primer tiempo del partido ante Huracán, pero en el Millo confían que el chileno estará sin problemas desde el arranque frente a Boca.

Después del entrenamiento, el plantel se irá directamente a la concentración habitual en Puerto Madero, sin conferencia de prensa de Marcelo Gallardo.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, José Paradela o Jorge Carrascal; Nicolás De la Cruz, Braian Romero y Julián Álvarez.

TyC Sports