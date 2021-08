El diputado provincial (UCR) y precandidato a legislador nacional por ECo+Vamos Corrientes, Manuel Aguirre, participó del programa “Final abierto” y se refirió a cuál será su rol en el caso de ocupar una banca en el Congreso. Destacó su labor en la Legislatura provincial y su trabajo territorial.

—¿Esperaba esta posibilidad de encabezar la grilla de diputados nacionales?

—Yo lo que hago es trabajo constante y no solamente en la actividad política sino también en la actividad legislativa; en estos cuatro años cree muchas leyes importantes. Creo que el resultado que uno tiene que ocupar, ya sea en el mismo lugar que está o en otro, es el resultado del trabajo, y no hay otra manera.

Tengo 12 comunidades que atiendo y todo esto generó las expectativas de poder ser candidato, y lo soy gracias a la UCR, es el partido que me ha visto nacer, crecer y desarrollarme en 38 años de militancia.

—¿Esperaba esta posibilidad o prefería quedarse en Corrientes y ser reelecto como diputado provincial?

—Creo que esperaba. Siempre planteé esto porque creo que Corrientes necesita llevar un correntino que sienta como yo siento a Corrientes, y voy a trabajar mucho por Corrientes.

Voy a ser un verdadero federalismo desde lo legislativo nacional, porque, de una vez por todas, las provincias tienen que ser escuchadas. Voy a ser uno de los voceros de Corrientes.

Así sea dentro del espacio nacional que tenemos en esa alianza y tenga que votar en contra de un proyecto porque está en contra de ellos, porque está en contra de mi provincia, lo voy hacer. Y no por eso voy a ser kirchnerista, y si el kirchnerismo presenta algún proyecto que va a generar riquezas para mi provincia, lo voy hacer.

—¿Por más que tenga que votar en contra del bloque?

—Aun así, porque yo voy a trabajar para Corrientes. ¿Por qué digo esto?, porque cuando termine mi mandato de cuatro años yo tengo que volver a Corrientes; y es como la casa de uno y yo quiero que mi provincia esté mejor.

—Ese fue el mensaje homogéneo, pero después van a Buenos Aires y terminan transformando los bloques partidarios más que representando a la provincia, ¿no?

—Está en nuestra historia.

—Pero sabe que esto es así…

—Esto tiene sus indicios históricos. A nosotros siempre nos manejó Buenos Aires, prácticamente desde 1810 en adelante y cuando comenzaron a federalizarse las provincias aparecen los partidos nacionales. Eso es un problema que se generó, lógicamente, que hace que todos tengamos que obedecer una estructura nacional. Pero yo voy a obedecer en la medida que sea beneficio para mi provincia también. En el tema de la coparticipación, nosotros tenemos valores casi iguales que Formosa y ellos tienen la mitad de habitantes que nosotros y recibimos lo mismo. Y la reforma constitucional de 1994 estableció que se debe hacer de nuevo el tema de la coparticipación y nunca se tocó; nadie dijo nada.

Yo me voy a presentar como lo hago con la Cámara de Diputados de acá, porque los proyectos que hago, los hago como idea, y algunos no se sientan a trabajar porque no es fácil trabajarlo. Entonces, yo presento los proyectos y si después los tienen que modificar, que los modifiquen, pero yo voy a hacer eso.

—¿Cree que a un legislador se lo debe ponderar por los proyectos que presenta o por el trabajo político que hace?

—Son dos cosas distintas. Uno es la política partidaria, comunitaria o social, y otra cosa es la política legislativa.

Yo trabajo en los dos lados, tengo doce municipios atendiendo porque nosotros dividimos la provincia en seis partes y en una de esas partes yo soy responsable.

—¿La región suya es la que está cercana a la Capital?

—Sí, son los doce municipios más cercanos a Corrientes. Yo trabajé mucho en ese ámbito político y también en la legislativa, donde he presentado muchos proyectos. Algunos de ellos como la presentación del código del medio ambiente, que hoy está en boga, todo el mundo lo necesita, y también presenté el proyecto de juicio por jurado.

Hoy quiero que la comunidad se involucre en la justicia, por eso se aprobó la mayoría de los códigos, porque tienen mucha participación de los ciudadanos. Pero mucho va a tener en este proyecto que presente sobre el proyecto de juicio por jurado.

—¿Cómo juega Juntos por el Cambio y cuáles son las expectativas?

—Yo voy a llevar el mismo mensaje que nuestro gobernador. ¿Por qué tenemos 31 partidos que nos respaldan? Porque todos tenemos un buen frente y tenemos un objetivo común, que es nuestra sociedad.

Nosotros tenemos que trabajar en la unidad y entender que la oposición no es nuestro enemigo, sino que piensan distinto. Lo que tengo que hacer es modificarle el pensamiento a él, y que mis pensamientos sean mejores o igual.

—¿Ve que los gobernadores puedan revisar los ítems de coparticipación y que los legisladores nacionales acompañen?

—Tenemos diez legisladores nacionales de Corrientes y, pasadas las elecciones, tenemos que trabajar juntos. Porque la familia de ellos y la mía vivimos en este lugar.

—Tampoco pasó en este último tiempo…

—Pero es quizás por la falta de diálogo. Yo voy a trabajar para que se revierta eso. Fundamentalmente es la semilla que el gobernador junto a sus pares está sembrando, creo que no sé si llegaríamos a cien los legisladores que estamos a favor de este proyecto.

—¿Cree que el radicalismo puede reformular la tarea y la conducción en el frente opositor?

—La UCR creo que tiene las estructuras. En todos lados, y tiene tantos derechos como los tienen otros. Seguramente que analizaremos y veremos quién es el mejor candidato a presentar y seguramente llegará. Llevaremos a la propuesta dentro de dos años.

—¿Puede ser un radical?

—Por supuesto que sí, ¿por qué no?

—Se da como algo natural que sea Rodríguez Larreta el candidato…

—Puede ser, es un hombre muy capaz. Pero lo vamos a dialogar y lo que le conviene al país lo vamos hacer, no es una cosa de persona. Aparte, el liderazgo no tiene que ser de personas sino de un equipo de personas, como lo tenemos en Corrientes. Acá nosotros tenemos una gran conducción, que es Gustavo Valdés, pero hay un equipo de hombres y mujeres que estamos trabajando para llevar adelante nuestra provincia, como estamos haciendo, y lo vamos a lograr.

—¿Lo ve a Gustavo Valdés como un líder consolidado?

—Sí, muy fuerte, pero hay un grupo de personas detrás que hacen que la fortaleza sea aún mayor. Hoy la imagen de él es muy alta, creo que el día de las elecciones vamos a ver resultados, pero, la verdad, tiene una capacidad de conducción muy fuerte.

—¿Augura un triunfo histórico en porcentajes y diferencias?

—Yo no tengo datos de encuestas. Pero estoy convencido de que esto va a ser histórico, creo que en el 97 Braillard Poccard...

—En la segunda vuelta…

—Sacó el 70 por ciento. Y creo que Valdés va a sacar eso en la primera vuelta.

—¿Cuáles son los riesgos de un triunfo que puede ser tan contundente?

—Si nosotros hubiéramos tenido un liderazgo autoritario, hubiésemos tenido riesgos para la democracia, pero nosotros tenemos un gran demócrata y esa es la diferencia de muchos. Cuando la democracia predomina como idea en el liderazgo, no se pierde nunca. No hay problema con eso.

—¿El liderazgo está resuelto? ¿Qué pasa con Ricardo Colombi?

—No, no. Ricardo hoy es el líder y fue el líder de la UCR, y fue líder de un gobierno que también pasaba lo mismo, con un gran equipo detrás de él. Hoy él no está gobernando, ¿por qué vamos a llevarlo a ese lugar?, si él hubiera gobernado hubiera sido un gran líder, porque en Corrientes no se gana solo. Ricardo logró muchísimas cosas y Gustavo está avanzando en el desarrollo, modernización y fundamentalmente en la inclusión.