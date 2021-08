Guiño de CFK a los rivales de Rossi en Santa Fe

Cristina Fernández de Kirchner selló su pacto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a través de una foto en el Instituto Patria. Así, la vicepresidenta que se metió de lleno en la interna del Frente de Todos de esa provincia contra el saliente ministro de Defensa, Agustín Rossi.

La expresidenta se mostró este jueves a la tarde con el primer precandidato a senador nacional Marcelo Lewandowski, y la actual senadora María de los Ángeles Sacnun, por quien la que la propia Cristina pidió para que renueve su mandato.

Ambos irán a las Paso del 12 de septiembre contra Agustín Rossi, que lleva como compañera de fórmula para el Senado de la Nación a la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas, que ya pidió licencia a su cargo en la legislatura santafesina.

En el salón del Instituto Patria también estaban el senador nacional Roberto Mirabella, que va de primer precandidato a diputado nacional en la lista que bendijo Perotti, y la precandidata a diputada nacional Magalí “Magui” Mastaler.

“Después de casi un año y medio de esta maldita pandemia… Volver al Patria, el lugar que más me gusta. La primera reunión con Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mirabella y Magalí Mastaler”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta de Twitter.

Se trata de un fuerte gesto de apoyo de Cristina Kirchner a los rivales de Rossi, porque no solo se mostró sino que remarcó que se trató de la primera reunión de trabajo en el Patria.

La foto termina por quitarle el respaldo al ministro de Defensa que debe renunciar. Es que hace pocos días, Rossi afirmó: “A mí no me consta que Cristina haya acordado con Perotti, pero si eso fuese así tampoco me modifica lo que yo pienso sobre Cristina, sobre su liderazgo”.

Luego, Rossi admitió el destrato por presentarse a las Paso en Santa Fe cuando reconoció que se enteró por la televisión que debía renunciar al ver al presidente Alberto Fernández. Rossi no solo se quedó sin el apoyo de Cristina, sino que también fue el propio presidente el que opinó de la interna santafesina.

“Sabemos que tenemos que enfrentar unas Paso en Santa Fe, y encima enfrentan a alguien a quien yo quiero mucho. Yo solo pido que la confrontación sea de ideas, que sea ver quién aporta lo mejor y que los santafesinos después resuelvan. Pero necesitaba decirles que yo confío en ustedes”, dijo Alberto Fernández al hablar y apoyar lista de Perotti por videoconferencia.

La interna es tan fuerte que hasta el mismísimo gobernador va como candidato suplente a senador, de manera testimonial.

Si bien la renuncia de Rossi aún no se concretó, ya suenan varios candidatos para reemplazarlo y este viernes podría haber un anuncio formal. Una de las opciones que barajaban era que Sabina Frederic, actual ministra de Seguridad, podría pasar a Defensa.

Pero con el correr de las horas, uno de los nombres que más sonaba en los pasillos de la Casa Rosada era el de Julián Domínguez, exministro, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y precandidato a gobernador bonaerense en 2015, cuando perdió frente a Aníbal Fernández.

