Los primeros mensajes de despedida para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo edificaron toda su vida en Barcelona, más allá de sus arraigadas raíces en Rosario. La salida del futbolista del equipo de la ciudad marcará también un quiebre en esa construcción personal que realizaron.

Mientras los interrogantes sobre el futuro del deportista crecen con el París Saint Germain como principal opción, aquellos que son parte del círculo íntimo de ambos comenzaron lentamente a despedirlos tras el primer impacto de la noticia.

Más allá del mensaje que realizó ayer el legendario capitán Carles Puyol, el posteo de Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, fue el primer saludo por parte de aquellos que comparten el día a día con la pareja. “Amiga, no sabés la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Los queremos mucho familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa”, firmó en su perfil de Instagram con más de 500 mil seguidores junto con algunas fotos de ella con Roccuzzo. Entre los múltiples comentarios que tuvo el posteo se destacó el de Romarey Ventura, pareja de Jordi Alba, otro de los deportistas cercanos a Leo: “Tan guapas”. También sumó un “me gusta” de Xavi Hernández, hoy entrenador en Qatar.

Rápidamente, la plantilla del Blaugrana abandonó el tono de impacto y empezó a dedicarle posteos sentidos a Leo, con Ansu Fati y el propio Busquets transformándose en los primeros compañeros en firmar el adiós.

“Aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será, solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí. Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo. Siempre podré decir que jugué y compartí muchos momentos contigo, la mayoría muy buenos y tuve la suerte de crecer y disfrutar a tu lado 13 temporadas. Mas allá de todo esto me quedo con la persona y la amistad que hicimos, te echaré mucho de menos. Solo puedo desearte lo mejor a ti y tu familia porque os lo merecéis, se os echará de menos”, escribió Busquetss.

Messi tiene un vínculo estrecho con Busquets, con quien se conoce desde las inferiores más allá de que Leo es un año más grande. El rosarino debutó en primera en el 2003 y el mediocampista recién empezó a sumar más rodaje en el 2008. En el último tiempo, Sergio era uno de los capitanes detrás de Leo junto con Sergi Roberto y Gerard Piqué.

El joven atacante Ansu Fati, uno de las últimas gemas que apareció de las inferiores, también le dedicó un posteo a su ídolo: “Todos los chicos que llegamos a la Masia soñamos con poder jugar junto a ti, me siento afortunado por haberlo cumplido. Quería agradecerte estos dos años por tus gestos de cariño hacia mí y por todo lo que aprendí. Leo Messi mi Familia y yo siempre estaremos eternamente agradecidos, te deseo todo lo mejor a ti y a los tuyos”.

