Benítez: “Los candidatos no me representan como peronista, pero hay que tener esperanza”

“Con tantos infectados y fallecidos con este flagelo del coronavirus, vamos a unas elecciones gubernamentales en un marco de total desigualdad. Si bien es verdad que en lo personal muchos de los elegidos no me representan como peronista, son hombres y mujeres del quehacer político que no se diferencian de los que gobiernan hoy Corrientes”, alertó el dirigente Rogelio Benítez, líder de Corazón Peronista.

“Esta metodología de campaña de salir a hablar y prometer lo que jamás se cumple en algún momento se debe acabar. Pero no por ello voy a perder mi identidad de lo que soy y de quien pretendo ser: un peronista”, aseveró.

“Si bien quienes ostentan el sello del partido no son los fieles representantes del General ni de los legados de Evita, podemos con los años refundar su obra. Sino perdemos nuestro amor por nuestra gente, nuestro pueblo”, agregó.

“En esta coyuntura, Corazón Peronista apoya incondicionalmente a Gustavo Canteros”, reiteró.

“Yo los invito a tener memoria y a renovar esta suerte de repetidas figuras que priorizaron sus beneficios personales a los del conjunto. Está pasando en todos los partidos políticos históricos y nuevos de Corrientes, método que se va acabar porque la historia así lo dice, los años pasan, los hombres pasan, pero nuestras obras y las instituciones quedan”.

“Hay que cortar boletas de ser necesario, pero tanta gente murió para lograr la democracia, que no participar es olvidarla y no honrarla. Sin perder nuestra vocación de servir, sigamos dialogando, que esto se define una semana antes, ya que la pulseada está basada en errores de adversarios más que en propuestas y soluciones para lo que viene, momentos muy difíciles de pospandemia”.