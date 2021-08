Boca Unidos desnudó de local todas sus falencias frente a Central Norte

Rubén Poletti

Boca Unidos sumó una nueva frustración en su estadio. Ayer, en el inicio de la segunda rueda del Torneo Federal A, perdió por 3 a 2 ante Central Norte de Salta.

El equipo correntino corrió desde atrás todo el partido ante un rival que demostró que no vino especular. A pesar del fuerte viento en contra que tuvo en el primer tiempo, el equipo salteño ganó la lucha en la mitad de la cancha para instalarse desde el minuto inicial en el campo del local, complicando con la velocidad de Magno, el oficio de centrodelantero que exhibió Giménez y la pelota parada.

No fue casualidad que el “Azabache” eligiera la franja derecha para atacar, porque Gabriel Morales no tiene marca en el retroceso, y Oliva es un defensor que se proyecta más de lo que marca, tal como sucede por el otro extremo con Monje.

Esa lectura táctica del técnico visitante Ezequiel Medrán, sumado a que Boca Unidos salió nuevamente dormido, y sigue cometiendo errores infantiles en defensa, le permitieron a Central Norte ser el dominador absoluto de la primera parte.

En esta primera mitad, el conjunto aurirrojo no tuvo juego para buscar llegar con peligro al área de enfrente. Los problemas para el local se iniciaban en la salida misma, cuando la pelota era manejada por los centrales, que sin la posibilidad de descargar con algún mediocampista de buen manejo, ensayaban largos pelotazos sin sentido, o peor, la terminaban entregando en los pies a un rival.

La primera acción de peligro para la visita no tardó en llegar. Mala salida de Boca Unidos, interceptación en mitad de cancha, pase a la derecha para Magno, sin marcas, que asistió a Giménez por el centro, y el remate del “9” con Ardente vencido, fue tapado providencialmente por el cruce salvador de Monje. Iban tres minutos, y la acción marcaría cómo transcurriría el resto de la etapa.

Enseguida, Apaza avisó con un tiro libre que pasó por encima de la barrera y se fue cerca del palo derecho, y al rato el mediocampista encaró por la derecha, Lazzaroni le cometió penal y Ardente salvó a su arco tapando la ejecución. Después de una serie de rebotes, el ex For Ever terminó empujando el balón a la red, pero el árbitro a instancia del segundo asistente levantó la bandera y anuló el gol sin que se entendiera el motivo.

En el arco de enfrente, y luego de que Boca Unidos forzara el primer tiro de esquina, hubo un claro penal, por agarre, de Vester a Lazzaroni que el chaqueño González —de mal arbitraje— obvió cobrar.

En la única acción peligrosa de jugada que el local tuvo en el primer tiempo un centro de Morales encontró en el área a Ríos, que alcanzó a peinar, aunque la pelota fue a parar a las manos del arquero Pegini.

Cerca de la media hora de juego, Central Norte llegó a la apertura del marcador, en una jugada calcada a la primera acción del encuentro. Esta vez fue el “grandote” Giménez el que se recostó por la derecha y esperó la habilitación de un compañero para irse solo y lanzar un centro bajo al área chica, donde Magno durmió a su marca para llegar primero y puntear al gol.

De un corner desde la izquierda por poco llega el segundo de la visita, cuando Vester se anticipó a todos para cabecear, tapando Ardente a puro reflejo. El central tuvo su revancha a los pocos minutos, cuando fue a buscar un tiro de esquina desde la derecha, y como venía, puso la pelota abajo, contra el vertical derecho de Ardente para establecer el 2-0 con el que finalizó el primer tiempo.

Para el inicio del complemento, la dupla Fabro-Baroni dispuso los ingresos de Niz y Cochis por Ramiro Schweizer y Luna, respectivamente. Las variantes, más algún lavado de cabeza en el entretiempo, seguramente, hicieron que Boca Unidos saliera al menos con otra actitud.

Antes del minuto, un centro pasado de Cochis fue bajado de cabeza por Niz para Ríos, pero antes de que el jugador de Boca Unidos alcance a conectar, Vester levantó la pierna peligrosamente y el árbitro cobró penal. Gabriel Morales, engañando a Pegini, puso el descuento.

Entusiasmado, el local fue por la igualdad. Ferrero tuvo un cruce salvador cuando Salom se disponía a entrar al área, luego de un buen pase filtrado de Morales.

La reacción del dueño de casa duró poco. Central Norte recuperó la pelota y durmió el partido —muchas veces con la complicidad de González— para buscar liquidar el pleito de contraataque.

Y esa jugada llegó promediando la etapa. Boca Unidos rifó una pelota en ataque, Magno recibió solo para asistir por el medio a Giménez, que entró como por su casa para enfrentar mano a mano a Ardente, dejarlo en el camino y empujar de zurda a la red.

La esperanza para el equipo correntino llegó luego de un tiro libre. Morales jugó corto para Cochis, que encaró por la izquierda para enviar un centro bajo que el ingresado Martín Peralta empujó para poner a Boca Unidos nuevamente a tiro del empate.

No duró mucho la euforia. Boca Unidos se quedó casi inmediatamente con un hombre menos, cuando el autor del gol le reclamó airadamente al árbitro porque el equipo salteño demoraba el reinicio del juego desde la mitad de la cancha, y González le mostró la tarjeta roja, salvándose luego Ardente de ver el mismo color.

Con la ventaja y un jugador más, la visita buscó que corriera el reloj, ante un equipo local que fue pura impotencia y que no tuvo ninguna acción propicia para empatar.

Boca Unidos perdió su tercer partido de local y hace seis que no puede sumar de a tres puntos. Ayer, el equipo no pudo hacer pie en ningún sector del campo, y pese a que cayó solo por un gol, en el juego la diferencia a favor de Central Norte fue mucho más amplia que la chapa final que mostró el marcador.