Darío Barassi contó cómo su actual esposa lo rechazó cuando le declaró su amor

Darío Barassi vive un pleno presente junto a Lucía Gómez Centurión, con quien tiene una hijita. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, la primera vez que él le dijo que la amaba ella lo rechazó rotundamente.

"Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó 'volví con mi ex'", contó el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) en diálogo con Para Ti sobre la primera vez que se animó a expresarle a la madre de su hija sus sentimientos.

Aunque no fue fácil consolidar su relación, después de varios intentos lo lograron y hoy por hoy viven un sólido romance. "Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón... Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos", afirmó, contento.

Y se despidió contando cómo lleva adelante una feliz relación desde hace más de dos décadas. "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mí me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”, sentenció.

