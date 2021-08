El escritor Santiago Craig presentó en vivo “Animales”

Este sábado, en el marco de la feria, el escritor argentino Santiago Craig presentó su libro “Animales” durante una entrevista virtual realizada por la docente Mariela Beneventano.

En “Animales”, Santiago Craig pone el foco sobre ciertos animales para hablar de las personas. “Hay osos, jirafas, perros, búhos, cebras, cisnes. Pero también un pueblo que necesita un mito para subsistir, una pareja que se separa, un señor que le escribe a un ex Beatle, un papá dragón y un niño de seis años que quiere ver el mar”, señala su sinopsis.

En la entrevista realizada en el marco de la XI Feria Provincial del Libro, Santiago Craig mencionó: “La elección de los animales como hilo conductor de este libro fue un hecho azaroso la verdad. Sin embargo, yo encontraba en los animales mucho que tiene que ver conmigo, con mis limitaciones, con mis búsquedas. Representaban muy bien esto de lo desconcertante de la vida, y el desafío de entendernos”.

“En definitiva, las diferentes figuras de los animales me ayudaron a representar lo que quiero decir. Esa dificultad de racionalizarlos y esa otra manera en la que nos empequeñece, nos vuelve a nosotros mismos extraños en un mundo que creemos tener en la palma de la mano”, sostuvo el autor. También dijo: “Desde ese lugar sirvieron para decir lo que quería decir, pero en especial para mostrar todo lo que no sé y lo que no entiendo, del amor, de la construcción de los vínculos, de las relaciones familiares, del crecimiento, y de las ideas preconcebidas con las que nos manejamos en la sociedad y el mundo”.

Consultado por su método de escritura, Santiago Craig afirmó que no cuenta con un método sistematizado: “No encontré un método. Seguramente lo tenga y simplemente no lo tengo sistematizado como para poder transmitirlo. Generalmente mi cabeza anda mejor cuando estoy en momentos de distensión. Cuando salgo a caminar, cuando estoy leyendo. En esos momentos es cuando las ideas se van asentando”. Para quienes quieran revivirlo, el encuentro está guardado en el canal Youtube del Instituto de Cultura de Corrientes, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ckiliA1CVw0.

(VAE)