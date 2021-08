El Rojo se quedó con el clásico y es único líder

Independiente le ganó anoche el clásico de Avellaneda a Racing 1-0, en el estadio Libertadores de América, y es el único puntero de la Liga Profesional.

El gol del triunfo del Rojo lo convirtió el capitán Silvio Romero, de cabeza, luego de una asistencia de Sebastián Palacios, el más desequilibrante del partido.

En el primer tiempo la visita comenzó mejor y si bien no tuvo chances claras, sí se aproximó gracias a Javier Correa y Lisandro López. El ex Ferro remató adentro del área, pero la pelota se fue desviada. No obstante, a los 22 Licha pateó desde la medialuna y el balón pasó a centímetros del palo izquierdo.

Poco a poco el Rojo mejoró y a los 30 minutos Palacios envió un centro, Arias despejó a medias y Roa remató por encima del arquero, pero Sigali salvó el gol en la línea y Cáceres completó para mandarla al lateral. Más tarde, nuevamente el Tucu envió un centro y Romero no la pudo empujar.

La Academia volvió a llevar peligro en el cierre con Correa, quien remató y Sebastián Sosa tapó el tanto con sus piernas. Así se fueron al descanso sin goles y en el complemento la visita arrancó con el pie derecho porque a los 8 Chancalay se perdió un insólito gol tras estrellar la pelota contra el palo.

Pese a eso los de Falcioni mejoraron, lograron tener la pelota y responder. Palacios volvió a llevar peligro sin poder concretar. El gol estaba al caer y llegó a los 24 de la segunda mitad cuando Silvio Romero aprovechó una gran jugada de Sebastián Palacios y se tiró de palomita en el área para marcar el 1-0.

En un final tenso en el que varios jugadores se cruzaron, el árbitro amonestó al goleador del partido y a Fabricio Domínguez.