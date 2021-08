Iberá: estrenarán dos obras en el único portal que tiene un circuito por el río

“Que la actividad turística genere fuentes genuinas de trabajo en la localidad es uno de nuestros anhelos”, afirmó el intendente de Chavarría, Roberto Dieringer, quien recordó que aun durante la pandemia de covids-19 continuaron trabajando en forma articulada con la Provincia. Y como resultado de ello, estimó que en los próximos días el gobernador, Gustavo Valdés, inaugurará obras de infraestructura en el portal de acceso al Iberá que se denomina “Río Corriente”.

En diciembre del 2019, el titular del Ejecutivo Provincial inauguró un centro cultural en la restaurada exestación del ferrocarril de Chavarría. En esa oportunidad anunció la construcción de un Centro de Interpretación y la oficina de informes turísticos, de una seccional de guardaparques y las obras para las instalaciones de la comisaría.

Los tres trabajos se ejecutaron y el último jueves, el Municipio recibió el mobiliario para el primer edificio citado. Precisamente cuando meses atrás se concluyeron esas instalaciones, Dieringer publicó un agradecimiento especial dirigido a Valdés; al coordinador del Comité Iberá, el senador provincial Sergio Flinta y los ministros Sebastián Slobayen (Turismo) y Claudio Anselmo (Producción).

“Estimamos que en el transcurso de la semana venidera, vamos a recibir la visita de Valdés que vendrá a inaugurar obras y recorrer lo que será el edificio del Centro de Ex Combatientes que ya está realizado en un 80%”, expresó el jefe comunal en diálogo con El Litoral. Tras lo cual detalló que esta programado que se estrenen oficialmente las instalaciones de la comisaría, del Centro de Interpretación y de la seccional de guardaparques.

Esas dos últimas edificaciones forman parte de la primera parte de la infraestructura turística pública con la que contará el portal Río Corriente. Luego, “en una segunda etapa se hará un sendero escénico sobre las vías del tren”, comentó Dieringer, que además acotó: por esa zona se podrá transitar a pie o en bicicleta”.

No obstante, aclaró que antes que esos trabajos se ejecuten, ya podrán habilitar varias actividades turísticas. “Chavarría es el único portal que tiene un circuito por el río”, destacó el intendente.

Unión

Teniendo en cuenta que “cada lugar tiene una característica distintiva, queremos trabajar de forma asociada con Concepción y Pellegrini. Entonces, los turistas podrán conocer el Iberá a través de los distintos portales. La pandemia de covid-19, generó algunos retrasos en lo que estaba planificado pero confiamos que la situación sanitaria mejorará y podremos avanzar”, consideró Dieringer.

En este punto señaló que -por ahora- a quienes no tienen domicilio en Chavarría sólo les permiten el ingreso si presentan el resultado negativo para coronavirus de un test realizado en un plazo no mayor a las 48 de antelación. “Somos conscientes de que eso pudo haber frenado el arribo de turistas en los últimos tiempos, pero con el Comité de Crisis se resolvió fijar ese requisito para cuidar a los pobladores. Ahora que está avanzando la vacunación seguramente se hará una nueva evaluación para determinar si es o no conveniente que se permita el ingreso con la presentación del carnet de la aplicación de dosis contra el coronavirus”, concluyó.