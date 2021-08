Fede Bal se reconcilió con Sofía Aldrey: "Tenemos una conexión tremenda"

Se separaron en marzo, después de más de un año en pareja. Ella lo acompañó en su momento más difícil, cuando a él le diagnosticaron cáncer. Se mudaron juntos en plena cuarentena estricta para poder atravesar juntos el tratamiento, también se han mostrado en televisión, a pesar de que ella no pertenece a los medios. Y se distanciaron luego de que se viralizara un audio de él invitando a un amigo a una poolparty en la que ella no estaba entre las asistentes.

Pero el amor es más fuerte, como reza la popular canción. Y ahora, a cuatro meses de la ruptura, decidieron volver a apostar a su relación. Esta vez, sin convivencia. “Arruina todo tipo de vínculo”, indicó él sobre el hecho de vivir con una pareja. Fede Bal confirmó este lunes su reconciliación con Sofía Aldrey. Lo hizo invitado al debut a Mañanísima, el programa que su madre, Carmen Barbieri, conduce por Ciudad Magazine.

“¿Cuándo vas a ser padre?”, se leía en la pantalla una pregunta que habían enviado televidentes para el actor que no eludió la cuestión y respondió sin tapujos. “Hay una edad en la que tu grupo de amigos empieza a pensarlo. A mí no me pasa hoy, pero siento que el día de mañana me gustaría”, aseguró Fede. De inmediato, el panelista Pampito aprovechó la oportunidad para consultarle si estaba en pareja. “¿Tenés con quién?”, indagó sobre la posibilidad de tener un hijo. “Sí, claro que sí. Siempre tengo alguien. estoy muy bien”, agregó el actor en una primera instancia sin dar mayores precisiones.

el actor describió cuál es su vínculo actual con la heredera del emporio millonario (es nieta de de Florencio Aldrey, un poderoso empresario propietario del Paseo Aldrey, el shopping más moderno de Mar del Plata). “Nosotros siempre estamos juntos. Tenemos una conexión tremenda. Nos amamos y creo que nos vamos a hablar toda la vida. Esto es así. Las idas y vueltas que nos pasan en la vida son un poco por lo que pasó en la pandemia, la cuarentena, la convivencia...”, aseguró Bal.

Luego de enumerar las distintas situaciones que los llevaron a la crisis de pareja, Fede consideró que “la convivencia arruina todo tipo de vínculo” y es por eso que en esta nueva oportunidad que le dio a su relación con Sofía, cada uno vive en su casa. “Muchas veces me pasaba de sentir ‘quiero ir a buscarte, que te prepares para verme, yo preparame para verte’. La necesidad también de tener tu espacio, esa distancia”.

Teleshow