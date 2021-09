Dos personas se “adueñaron” de una plaza y los vecinos se enojaron

Un grupo de ciudadanos de la zona este de la capital correntina denunciaron en redes sociales y medios radiales a dos vecinos que se “adueñaron” de una plaza para poder estacionar sus autos.

Se trata de la plaza que se encuentra en la continuación de la entrada principal al barrio Ponce, donde inicia el barrio 200 Viviendas.

Una de las vecinas de la zona contó a El Litoral que se trata de dos personas cuyas viviendas se encuentran en los laterales del espacio verde y que el problema data de largo tiempo.

Según los relatos de las vecinas consultadas, una de las personas es una maestra. Dicen que la mujer usa parte del predio como un lavadero de autos y motos. Por otro lado, plantó diez árboles y colocó gomas de autos a modo de cerco.

El hombre, en tanto, “es agresivo con la gente” y cada vez que algún ciudadano hace uso del espacio público “saca una manguera y le tira agua a las personas para sacarlas del lugar”.

Noelia vive cerca de la placita del barrio e indicó que las dos personas “se creen dueñas del lugar” y usan el predio para ingresar a sus garajes, pasando con sus camionetas por el medio de la plaza.

Por ello no quieren que se instalen nuevos juegos o mobiliario urbano. “La semana pasada la maestra no dejó que los trabajadores de la municipalidad descarguen nuevos juegos, dijo que la plaza le pertenece, pero no es cierto”, expresó Noelia.

Solo hay tres juegos para los niños, colocados hace menos de un año por la Comuna.

Al bloqueo con automóviles se suma que ambas personas usan el espacio como lugar de fiestas o encuentros, como si fuera el patio de su propiedad.

Tanto los niños que hacen uso de los juegos como los vecinos que quieren tomar mate o hacer ejercicio en el lugar son echados a gritos, amenazas y “manguerazos”. El hombre, incluso, llegó a salir con un arma de aire comprimido, de acuerdo a lo que contaron las fuentes.

“El hombre desconectó las luces que había colocado la Dirección Provincial de Energía de Corrientes porque dijo que le molestaba, y ahora la plaza está completamente a oscuras”, indicó Noelia y solicitó a las autoridades que se acerquen a solucionar el problema.

Aunque presentaron varios reclamos ante la delegación municipal del barrio Ponce y la comisaría, los vecinos no tienen respuestas y dijeron “ser ignorados” por ambas instituciones, por lo que creen que ambas personas deben tener algún tipo de conexión política que los apaña.

Cabe destacar que esta no es la primera discordia vecinal por el uso de los espacios públicos. Desde varios frentes vecinales dicen que en la zona hay casos de ocupación ilegal de plazas y canchas con fines particulares.