Huracán Corrientes es el líder de la tabla en el Torneo Regional Apertura

Equipo. Los once que salieron a la cancha el sábado en la victoria frente a Deportivo San Cosme.

Mientras aguarda por su participación en la reestructurada Primera División Nacional y espera rival por la Copa Argentina, el equipo senior de Huracán Corrientes participa del Torneo Regional Apertura.

El Azulgrana encabeza las posiciones del Regional con puntaje ideal. En la primera primera fecha superó a For Ever (1-0) y en la segunda jornada, disputada el sábado pasado en su estadio venció a Deportivo San Cosme por 4 a 2, con goles de Ricardo Zárate Aguirre, Marcelo Herrera, Gabriel Mosevich y Enrique Caballero. Para los del interior convirtieron Antonio Gómez y Francisco Núñez.

En San Luis del Palmar, Deportivo Del Palmar igualó 2 a 2 ante Águilas F.C. de Corrientes. Daniel Ojeda y Eduardo Alegre marcaron para el local, mientras que Ricardo Román y Osvaldo Acosta lo hicieron para el equipo chaqueño.

En tanto que en Resistencia, Atlético Policial goleó a For Ever 4-0 con conquistas de Guillermo Ferreyra, Mauricio Medina García, Pablo Verón y Alejandro Robledo.

Cumplidas dos fechas, las posiciones son encabezadas por Huracán Corrientes, con 6 puntos, seguido de Atlético Policial y Deportivo Del Palmar que tienen 4; Águilas F. C. suma 2, mientras que Deportivo San Cosme y Chaco For Ever cierran sin puntos.

Primera División y Copa

El torneo de Primera División Nacional de la categoría “Copa Integración 2021” se reestructuró a raíz de la pandemia por el coronavirus. Pasó de contar con 2 zonas a tener ahora cuatro grupos de 5 equipos cada una. A raíz de esto, el partido que Huracán Corrientes le ganó a Rosario Central 5-1 en abril pasado, no será tenido en cuenta.

El Azulgrana participará del Grupo C del certamen, que también integran Chaco For Ever, de Resistencia, Central Córdoba y Güemes, de Santiago del Estero, y San Martín de Tucumán.

En la primera fecha, prevista entre el 18 y el 27 de este mes, quedará libre, y luego deberá visitar a For Ever.

Por otra parte, Huracán Corrientes aguarda confirmación del rival para afrontar la cuarta fase de la Copa Argentina Senior 2021.