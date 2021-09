Boca Unidos volvió a las prácticas con dos jugadores titulares recuperados

Después de gozar del fin de semana libre, el plantel de Boca Unidos regresó ayer a los entrenamientos, a los que se sumaron el defensor Julián Fernández y el delantero Carlos Salom, que de esta manera dejaron atrás las lesiones que arrastraban.

El zaguero central sufrió una lumbalgia en el último compromiso jugado por el Aurirrojo ante Sportivo Las Parejas, mientras que el delantero se desgarró en el encuentro disputado el pasado 25 de agosto en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El lugar de Fernández fue ocupado por el mediocampista Iván Silva, mientras que por Salom entró Martín Peralta.

En caso de que Fernández y Salom demuestren a la dupla técnica Fabro-Baroni que están en condiciones físicas y futbolísticas durante la semana, no hay dudas que ambos volverán a integrar el equipo principal.

Boca Unidos, que quedó libre en la jornada disputada el último viernes, reanudó su preparación con vista a la vuelta a la competencia en el torneo Federal A, que será el domingo venidero, cuando recibirá a las 16 a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El conjunto entrerriano, uno de los rivales directos del correntino en la lucha por la clasificación al torneo “reducido” por el segundo ascenso, viene de ganarle en condición de local a Sportivo Las Parejas, ocupando actualmente la quinta posición de la zona B, con tres unidades de ventaja sobre Boca Unidos, sin todavía haber quedado libre.

Para el partido ante el “decano”, Fabro-Baroni no podrán contar todavía con Gonzalo Ríos, quien aún debe purgar una de las dos fechas de suspensión que le dieron por su expulsión ante Douglas Haig, mientras que tampoco podrá estar Germán Cochis, quien se resintió de la lesión muscular que sufrió hace un mes ante For Ever.

Boca Unidos viene de cosechar 8 de los últimos doce puntos en disputa, con dos triunfos de local y dos empates de visitante, resultados que le permitieron avanzar varios lugares en la tabla de posiciones. Y pese a que quedó libre en la última fecha está séptimo, aunque con los mismos puntos que otros tres equipos a los que aventaja sólo por diferencia de goles.

(RP)