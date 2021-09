Casalánguida expresó su satisfacción por ser uno de los candidatos para suceder a Hernández

La carrera por la designación del nuevo entrenador del seleccionado masculino de básquetbol, cargo que dejó Sergio Hernández tras los Juegos Olímpicos Tokio 2020, está abierta y Nicolás Casalánguida, uno de los tantos candidatos a heredar el puesto, admitió que le produce “satisfacción” la mención de su nombre.

El exasistente de Hernández en la Copa del Mundo de Turquía 2010 y de Julio Lamas en España 2014 cuenta con un currículum de siete años dentro de una estructura de entrenadores de la Confederación Argentina de Básquet que busca un nuevo rumbo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el subcampeonato del mundo de China 2019.

“Nuestro país posee varios entrenadores destacados y capacitados para asumir una responsabilidad de estas características, y si bien yo no tuve ningún contacto con los directivos en esta oportunidad, el solo hecho de que mi nombre suene como una alternativa me genera satisfacción”, dijo el ex DT de Regatas.