Vicentín: encontraron muerto a Nicolás Nardelli

Nicolás Nardelli, integrante de la familia propietaria de la cerealera Vicentín, fue hallado muerto en una propiedad de un club de campo de la zona de San Lorenzo, al norte de Rosario. Según informaron a La Nación fuentes policiales, el cuerpo de Nardelli, de 37 años, fue encontrado el miércoles a las 21 y el caso se investiga como un suicidio.

La hipótesis es que se habría ahorcado con una manguera de riego en la casa de fin de semana que tenía en Campo Timbó, un barrio cerrado situado a poco menos de 40 kilómetros de Rosario. Fuentes del entorno familiar confirmaron la noticia a La Nación y detallaron que era hijo de Gustavo Nardelli. Agregaron que se desempeñaba como director de la compañía Terminal Puerto Rosario (TPR) y otras empresas del grupo. Precisaron, también, que no tenía relación con las operaciones de la cerealera. Personal de la Policía de Santa Fe tomó intervención en el hecho anteanoche, a las 21, cuando se recibió una llamada en el 911 por una emergencia en una propiedad del club de campo de la localidad de Iriondo. Según pudo saber La Nación, quien encontró a Nardelli muerto fue su pareja, que había ido hasta la propiedad que solían usar los fines de semana luego de que no lo encontrara en su casa de la localidad de San Lorenzo ni atendiera sus insistentes llamados telefónicos.

Cuando los uniformados llegaron al inmueble 22 del lote B de Campo Timbó se encontraron con el cuerpo de Nardelli. “En el lugar del hallazgo del cadáver no se hallaron rastros de violencia, lo que hace presumir que se trató de un suicidio”, agregaron las fuentes consultadas. Las primeras revelaciones de la autopsia confirman esa presunción.

En el caso tomó intervención el fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente. “Los primeros exámenes médicos indican que no hubo signos de violencia externa”, afirmaron fuentes judiciales. El representante del Ministerio Público recibió el primer informe forense este mediodía, y ahora esperará el resultado de los análisis complementarios. No tendría ya ninguna duda de que se trató de un suicidio.

“El cuerpo estaba de rodillas, con el torso levemente inclinado hacia atrás, en posición de ahorcamiento por suspensión incompleta. Alrededor del cuello tenía una manguera de riego celeste y blanca anudada y sujetada al tirante del techo”, explicaron los voceros consultados.

Estaba deprimido

“La persona que hizo la llamada al 911 dijo que Nardelli, aparentemente, tenía problemas de depresión porque se estaba por separar de la mujer. Afirmó que no consumía drogas, que no se encontraba medicado y que no tenía enfermedades terminales”, explicaron las fuentes policiales. Los voceros precisaron que, efectivamente, Nardelli y su pareja habían tenido una pelea reciente.

