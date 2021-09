Habló la mujer a la que acusan de haber tenido un romance con Benjamín Vicuña 

Marianela, la moza con la que habría estado Benjamín Vicuña, habló tras la polémica y expresó que de su boca no saldrían palabras destructivas.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito contó que la joven de córdoba le escribió por privado para hablar de la supuesta infidelidad del actor chileno con la China Suárez.

“Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, leyó en vivo el conductor.

Luego, en la emisión de eltrece, De Brito analizó el contenido del texto que la joven le envió respecto al tema que la une a Vicuña: “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”.

Ciudad.com