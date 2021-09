Los planteles viajan a Córdoba

Regatas Corrientes, San Martín y Comunicaciones de Mercedes iniciarán hoy el viaje que los llevará a Córdoba para alistarse en el debut en la Conferencia Norte del Súper 20, primer compromiso de la Liga Nacional de Básquetbol 2021-2022.

Los adelantados serán los de la calle Salta y Moreno. El plantel del “Rojinegro” partirá a las 22.

La delegación estará compuesta por Gastón García, Santiago Ferreyra, Dylan Bordon, Matías Solanas, Franco Méndez, Emiliano Basabe, Fabián Ramírez Barrios, Leonardo Mainoldi, Javier Saiz, Rolando Vallejos, Maximiliano Andratta y Franco Alorda. Entrenador: Diego Vadell.

Se debe tener en cuenta que Maxi Andratta padece una lesión en la muñeca y en las próximas horas se le realizarán estudios para saber si tiene que ser intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, el plantel “fantasma” saldrá desde el parque Mitre a las 23.

En cuanto al conjunto mercedeño, saldrá a la medianoche desde la tierra del Payubre. En Córdoba se sumará Jordan Adams directamente.

La primera fecha de la Conferencia Norte será la siguiente: a las 11, Riachuelo vs. Oberá. A las 14, Olímpico vs. San Martín. Alas 16:30, Quimsa vs. Regatas. A las 19, Atenas vs. La Unión. Y a las 21:30, Instituto vs. Comunicaciones.

Se debe recordar que todos los partidos de la Conferencia Norte se desarrollarán en la cancha de Instituto.