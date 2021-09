La Cruz sin casos activos de covid-19 luego de un año

La Cruz se sumó a las localidades que no tienen casos activos de covid-19. El anuncio lo hizo el sábado y ayer tampoco registraron pacientes cursando la enfermedad. En las últimas semanas varias comunas del interior provincial expresaron esta feliz noticia, pero recuerdan que aún no hay que “bajar la guardia” por el avance de las variantes en el país.

En la localidad al sur provincial no se registraron casos por primera vez en más de un año. “Las autoridades sanitarias celebran este acontecimiento, pero aconsejan seguir alertas y continuar respetando los protocolos”, aseguraron desde el Hospital San Antonio de La Cruz. “Si seguimos sosteniendo todas las medidas de cuidado, pareciera que no volveremos a tener que lamentar más casos, y descartar otros picos”, manifestaron autoridades sanitarias a medios locales. Otra de las localidades que se suma a este grupo es Ituzaingó, que desde hace cinco días no tiene casos activos de covid-19.

Por su parte, Paso de los Libres, quien anunció la semana antepasada la inactividad de la enfermedad, hoy cuenta con 2 casos activos pero ninguno nuevo.

En localidades en las que previamente se registraron brotes altos de contagio, los casos activos también tienen una tendencia a la baja. Es el caso de Goya que esta semana registró un descenso notable a raíz del alta de muchos pacientes. Actualmente tienen 157 casos activos y según el último registro fueron 28 las altas epidemiológicas.

Mercedes, por ejemplo, otra comuna en el ojo de la pandemia a mediados de año por las fiestas clandestinas, tiene actualmente solo 14 pacientes cursando la enfermedad. Es el mismo caso que el de Bella Vista, que solamente cuenta con 22 contagios luego de haber alcanzado 500 casos activos a mediados de año y lo que los llevó a estar en fase 3 por 3 meses consecutivos.

(BDC)