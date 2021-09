Sebastián Villa está descartado para el clásico

El plantel de Boca se entrenó ayer en el predio de Ezeiza, en el comienzo de la preparación para el superclásico del próximo domingo ante River, en el que está descartada la presencia entre los convocados del colombiano Sebastián Villa.

Los dirigidos por el entrenador Sebastián Battaglia hicieron los trabajos habituales del primer día de practica, más allá de ser una semana especial por jugarse el quinto superclásico del año.

Villa, en tanto, sigue cumpliendo sus dos semanas de minipretemporada en Ezeiza, que finalizará este jueves, paralelo a los 15 días de suspensión sin goce de sueldo que dispuso el Departamento de Legales junto con la Comisión Directiva por ausentarse sin permiso de las prácticas para ver a su madre enferma en Colombia.

La agenda de Boca menciona que practicará hasta el viernes inclusive en Ezeiza y que el sábado lo hará en el complejo Pedro Pompillio, para luego quedar concentrados en un hotel del barrio de Monserrat. Si bien es muy temprano para hablar de un posible equipo se espera que el técnico por lo menos repita ocho de los nombres que estuvieron el fin de semana pasado. Las dudas estarían, como en los últimos encuentros, en la zona de volantes y en la parte ofensiva. Está confirmada la vuelta de Jorman Campuzano, quien no estuvo convocado ante el campeón del fútbol argentino por tener 4 amarillas y preservarlo para el superclásico. El futbolista colombiano, quien se volvió a ganar la titularidad que tuvo en gran parte del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo como técnico, reemplazará a Esteban Rolón, de buen partido ante el conjunto santafecino. Allegados al cuerpo técnico juegan unas fichas que quizás el ex Huracán, una de las incorporaciones para este semestre, no pierda su lugar y acompañe por derecha a Campuzano, como lo hizo varias veces en los entrenamientos para el equipo alternativo.