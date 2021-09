Santiago Ferreyra espera aprovechar la chance con San Martín

Luego de su debut con San Lorenzo en la Liga Nacional y su paso por Barrio Parque en la Liga Argentina, Santiago Ferreyra aceptó el desafío, armó las valijas y firmó un contrato por tres temporadas con San Martín de Corrientes.

“Me sorprendió un poco el llamado de San Martín porque se dio apenas terminé la temporada con Barrio Parque. La verdad es que no sabía nada, pero al día siguiente de terminar de jugar la Liga Argentina mi representante me comentó esa opción entre otras más que había. Lo que yo tenía claro era que quería jugar la Liga”, reconoció el jugador cordobés que nació el 11 de marzo de 1997.

“Lo veía posible pero a su vez complicado, pero por suerte salió esto de San Martín. Creo que pudo tener que ver la buena imagen que dejé en esos meses que jugué con San Lorenzo. Me parece que eso hizo que tuviera más chances. Cuando terminé la temporada con Parque empecé a hablar lo de San Martín, se fue dando y en unos días se cerró” sostuvo el base en declaraciones que brindó a La Liga.

“El contrato - agregó- que me ofrecieron es por tres años, y eso está muy bueno para tener continuidad y poder quedarme en la Liga si todo sale bien. Espero que las cosas se vayan dando. Tener una oportunidad como esta era algo que quería y anhelaba mucho. Ahora quiero aprovechar esta chance, y qué mejor que hacerlo en un equipo que terminó 3° en la Liga de la temporada pasada. Hablé con Diego (Vadell), me dio mucha confianza y eso me hizo sentir muy bien. Estoy tratando de darlo todo a cada momento para que todo salga lo mejor posible”.

El joven base contó sobre sus conversaciones con Diego Vadell, entrenador de San Martín. “Siempre que charlo con él me da mucha confianza. Cuando hablamos en su momento me dijo que venía siguiéndome de hace tiempo, y en cuanto al juego me pidió que sea agresivo. Que vine a jugar a lo que yo sé, que tire con confianza al aro que es mi fuerte, y un par de cositas más. Voy a tener mucho la pelota en la mano así que quiere que tome buenas decisiones, que lea mucho. Por su estilo, a él no le gusta tanto ese ritmo rápido y un poco inconsciente sino que va más por ese estilo de básquet más pensativo”.

El plantel de San Martín culminó ayer su primera semana de pretemporada de cara a lo que será su participación en el Súper 20 que dará inicio el 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba.