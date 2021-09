Boca Unidos vuelve con un empate de su visita a Sportivo Las Parejas

Un punto alcanzó a rescatar Boca Unidos en su visita a la ciudad de Las Parejas, donde ayer igualó 1 a 1 ante Sportivo Atlético Club, en un partido con varias polémicas que correspondió a la vigésima primera fecha del torneo Federal A.

El conjunto aurirrojo se sobrepuso a un tempranero gol de su rival para igualar enseguida las acciones ante un Sportivo que en el balance general fue más ambicioso ante un Boca Unidos que terminó aferrándose al empate en el último tramo del juego.

No entró bien el Aurirrojo, ya que en la primera llegada Speck –el mejor de su equipo- fue derribado en el área por Martínez, luego de recibir un pase del inquieto Retamar, al que Fernández no lo pudo parar ni con infracción. El árbitro no dudó en cobrar el penal (el arquero y el defensor se salvaron de haber sido amonestados), que Salvatierra transformó en gol con un violento remate al centro del arco.

Por suerte para la visita la igualdad no tardó en llegar. Schweizer cortó una salida larga desde el fondo, quedándole el despeje a Gabriel Morales, quien encaró varios metros apareado por dos rivales para sacar un remate seco de derecha que luego de picar superó la estirada de Ramírez para meterse contra el caño derecho.

Boca Unidos evidenció en estos primeros minutos problemas por el sector izquierdo de la defensa, donde Retamar le ganaba el mano a mano a Leani, mientras que Speck también complicaba con su buen manejo, rotando por todo el sector de ataque.

El equipo correntino cambiaba el semblante cada vez que “Gabi” Morales –otra vez el jugador más desequilibrante en el Aurirrojo- tomaba contacto con la pelota, abasteciendo a Peralta y Arriola.

De un tiro de esquina forzado por la visita casi llega el segundo. Niz se encontró con un rechazo corto de la defensa, aunque su remate que buscaba el arco rebotó en un rival.

Sportivo, que contaba con la tenencia de la pelota y era más prolijo en su traslado hacia el arco de enfrente, estuvo cerca del desequilibrio cuando tras una serie de rebotes en el área el balón le quedó a Salvatierra, apareciendo Martínez para tapar al córner el disparo del delantero.

Un minuto después llegó la primera polémica del mediodía. Speck jugó hacia atrás para Lapetina, que envió un centro al corazón del área que Lavezzi empujó al gol. La acción fue invalidada por posición adelantada a instancia del árbitro asistente.

La respuesta de la visita no se hizo esperar, aunque no llegó de una jugada elaborada ni de una pelota detenida. Peralta le robó el balón en la salida a Lechner, y sin dudar sacó un violento remate que se fue por encima del travesaño.

Al rato llegó la segunda acción discutida del encuentro. Speck dejó pagando a Schweizer, amagó el tiro desde afuera del área y en lugar de esa opción prefirió filtrar un pase magnífico que dejó a Acosta cara a cara con Martínez, pero nuevamente el asistente N°1 cobró posición adelantada del futbolista local.

Las dos últimas acciones de riesgo de la primera mitad fueron para la visita. Tras combinar con Morales, Arriola sacó un centro fuerte que cruzó toda el área sin que ningún compañero pueda hacer contacto, y enseguida, el saladeño llegó nuevamente hasta el fondo para buscar a Peralta, quien pivoteó y descargó con “Gabi”, pero el disparo del goleador rebotó en Romero.

En la primera jugada tras la reanudación se produjo la tercera polémica del partido. Un centro desde la izquierda de Speck encontró la cabeza de Morales, quien venció a su propio arco. Sin embargo, el árbitro salvó a Boca Unidos al marcar falta en ataque de Retamar, quien disputó la pelota con el defensor correntino.

Tan sólo cuatro minutos más tarde, el árbitro asistente le cobró a “Gabi” Morales una posición adelantada que dejó muchas dudas. La jugada se inició cuando Peralta le ganó a su marcador y tras un giro habilitó a Morales, quien encaraba sólo hacia el área.

Los arqueros de uno y otro equipo se vieron obligados a intervenir luego de sendas llegadas con pelotas aéreas. Un anticipo de cabeza de Fernández tras córner de Arriola, terminó en las manos de Ramírez, mientras que en el otro arco, un tiro de esquina desde la derecha fue cabeceado por Retamar, enviando Martínez el remate por encima del horizontal. El zaguero central se iría lesionado unos minutos más tarde, ingresando en su lugar Iván Silva.

Una gran oportunidad de desnivelar se perdió la visita en la mejor jugada del segundo tiempo. Tras un saque largo de arco de Martínez que Niz fue a disputar arriba, la pelota le quedó a Morales, que combinó con Peralta, y éste con Niz, que jugó hacia el medio para Arriola, quien entró con pelota dominada al área para quedar mano a mano con Ramírez, pero el remate de derecha del saladeño fue rechazado milagrosamente con los pies por el arquero.

Sin poder sostener la pelota, y prácticamente renunciando a pelear por su posesión en la mitad de la cancha, Boca Unidos se fue retrasando en el campo de juego cuando promediaba la mitad del complemento, permitiendo que Sportivo avance sin complicaciones hasta tres cuartos de cancha.

Una combinación en ataque entre Niz (luego reemplazado por Esteche), “Gabi” Morales y Peralta, finalizó un remate a tres dedos del tucumano que se fue totalmente desviado.

Los minutos fueron pasando, con el equipo correntino defendiendo con mucha gente en su propia área y el local tratando de encontrar en una cabeza el desequilibrio. La última del partido fue en los minutos agregados, cuando los ingresados Gutiérrez y Bocchietti intentaron una pared que fue bien leída por Martínez para conjugar el peligro y asegurar el punto para Boca Unidos.

Así, y nuevamente sufriendo hasta el final, Boca Unidos rescató un punto de visitante, prolongando su buena minirracha en el certamen para continuar en puestos de clasificación para el “reducido” por el segundo ascenso, aunque en la próxima fecha deberá quedar libre.

(RP)