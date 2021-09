Asociación de comparseros difundió un eventual protocolo para los corsos

Aunque todavía no fue oficialmente anunciada la realización de la edición 2022 de los carnavales correntinos, la Asociación de Comparseros salió a difundir un posible protocolo basándose en las versiones que desde el fin de semana suenan en redes sociales y medios de comunicación. Estiman que el anuncio se realizará el 23 de septiembre.

Integrantes de la Asociación de Comparseros de Corrientes difundieron ayer un video con un posible protocolo sanitario para los carnavales 2022 en la capital correntina.

El secretario de Desarrollo Económico del municipio, Juan Maldonado Yonna, dijo en Radio Dos: “Hay que ser prudentes para no generar falsas expectativas en un marco de emergencia sanitaria”.

Además, sostuvo que la decisión será en un marco de análisis permanente.

“Conocemos bien la particularidad del carnaval, demanda su tiempo de planificación y trabajo previo”, expresó el funcionario y agregó: “Aún no hay ninguna decisión oficial que vaya o no vaya a realizarse el carnaval 2022 y en el marco de la pandemia, y sobre la semana del comparsero, nos hemos juntado como tantas otras veces durante el año y compartimos las alternativas, pero no hay ninguna confirmación”.

(VAE)