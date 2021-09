Boca Unidos aprovechará la fecha libre para recuperar lesionados

Boca Unidos aprovechará que quedará libre en la vigésimo segunda fecha del torneo Federal A para recuperar a jugadores lesionados y así encarar el último tramo de la etapa clasificatoria del campeonato con la mayor parte del plantel disponible.

El conjunto aurirrojo viene de igualar el domingo 1-1 en su visita a Sportivo Las Parejas, estirando a cuatro partidos la minirracha positiva, con dos partidos ganados de local y dos empates en condición de visitante.

El “veranito” por el que atraviesa el equipo correntino le permitió saltar de la décima a la sexta posición en la zona B de la competencia, ocupando actualmente puesto de clasificación para el “reducido” por el segundo ascenso.

Con los resultados que se registren en la próxima fecha, en la que quedará libre, habrá que ver en qué posición quedará ubicado el conjunto correntino, teniendo en cuenta la paridad que existe en el grupo. Vale indicar que entre el quinto (Sportivo Las Parejas) y el duodécimo (Gimnasia de Concepción del Uruguay) hay solo cuatro puntos de diferencia.

El “Aurirrojo” tiene lesionados a Germán Cochis, Carlos Salom y Julián Fernández, además de Ignacio Valsangiácomo (esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió en el partido ante Sarmiento) y Antonio Medina (rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha), quien se perderá el resto de la temporada.

El mediocampista ofensivo cordobés salió con una molestia muscular en el partido del 14 de agosto ante For Ever y no volvió a jugar. El delantero sufrió un desgarro ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, el pasado 24 del mes anterior; mientras que el zaguero central se retiró el domingo con un traumatismo en la espalda.

Hay esperanza de que la mayoría de estos jugadores puedan recuperarse en estos días sin competencia para que puedan estar a disposición para el próximo compromiso, que en principio sería el sábado 18 de este mes, cuando reciba a Juventud Unida de Gualeguaychú, otro de los rivales directos en el torneo.

Por su parte, la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni aprovechará la ocasión para pulir detalles tácticos y de funcionamiento del equipo, tanto en defensa como en ofensiva.

(RP)