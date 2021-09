El viernes se jugarán todos los partidos

El Consejo Federal dio a conocer el programa de partidos por la vigésimo segunda fecha del torneo Federal A, que se jugará íntegramente este viernes, a raíz de que el domingo se realizarán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) en todo el país.

La programación dada a conocer para los partidos de la zona B del certamen es la siguiente:

Viernes 10

15.00: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Sportivo (Las Parejas); Alvaro Carranza (Villa María)

15.30: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Douglas Haig (Pergamino); Mauricio Martín (Tucumán).

15.30: Defensores (Pronunciamiento) vs. Chaco For Ever (Resistencia); Bruno Amiconi (Salto).

16.00: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Central Norte (Salta); José Sandoval (Concordia).

19.00: Sarmiento (Resistencia) vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay); Federico Guaymas Tornero (Salta)

20.30: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Racing (Córdoba); Maximiliano Macheroni (Rosario).

20.30: Unión (Sunchales) vs. Crucero del Norte (Misiones); Nelson Sosa (Corrientes)

Libre: Boca Unidos (Corrientes).