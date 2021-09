Euforia en el PA: “Al Congreso vamos a patear puertas en defensa de Corrientes”

La casa del Partido Autonomista volvió a mostrar ayer la euforia de los años dorados. El evento que despertó tal entusiasmo fue la presentación en sociedad a los precandidatos a diputados nacionales: Guillermo Harvey, Silvina Silvero y Luis Rajoy (precandidato suplente). El presidente de la fuerza, José Romero Brisco, cerró el acto con un eufórico discurso.

El patio de la histórica casa del PA fue ocupada en su totalidad por mujeres y en los pasillos laterales hombres y jóvenes se codeaban para asomarse al punto central del encuentro: el lugar desde donde los precandidatos lanzarían su arenga para los comicios del domingo.

“Vamos a patear puertas por Corrientes. Eso es lo que siempre hizo el autonomismo: luchar por los intereses de los correntinos. No creo en la grieta. Pero tienen que dejar de robarnos, para eso vamos al Congreso, para enfrentarnos a cualquier en defensa de Corrientes”, dijo Harvey, quien encabeza la grilla de precandidatos de diputados nacionales.

“El Partido Autonomista está más vivo que nunca. No bajemos nuestras banderas. Somos parte de la historia de Corrientes y nuestro deber es defenderla”, agregó y los aplausos fueron ensordecedores.

“Corrientes es una provincia rica, pero con pobres, y no es culpa del gobernador. Es culpa de una política nacional que impide quedarnos con las exportaciones de nuestros productos primarios. Se llevan todo y solo nos dejan nuestro trabajo. Vamos al Congreso para patear la puerta que sea necesaria y cambiar esto”, dijo y recordó: “No me puedo olvidar de José Antonio Romero Feris. Con él di mis primeros pasos en política, cuando apenas me recibía de médico”.

Harvey destacó la figura del presidente del PA. “José nos trajo hasta acá. Se plantó ante todos y reclamó para el autonomismo lo que correspondía. Por él estamos acá y con el apoyo de todos vamos a llegar al Congreso. Pateás una piedra y sale un autonomista, siempre fue así, solo hay que ir a buscarlos”.

En tanto, Romero Brisco felicitó a todos los militantes autonomistas. “Fueron muchos meses trabajo y no hubo tiempo para felicitarlos. Gracias a todos, porque se rompieron el alma. Resurgimos como el ave fénix, eso es el autonomismo y vamos a seguir así”.

“Renacimos. El PA está más vivo que nunca. Somos un partido grande, con historia.

Afrontamos una elección solos y mostramos nuestra vigencia. El PA es uno de los partidos más importantes”, dijo .

“Ya trazamos un camino y no nos vamos a resignar. Fuimos el único partido que se animó a llevar candidatos propios. No estamos acá por una causalidad. Hay que decirle a la gente que vote la boleta del PA el domingo. Somos un partido con historia, pero moderno, acá no tenemos patrón que nos imponga cómo votar en el Congreso, nosotros somos de Corrientes y defendemos los intereses de la gente. Capaz no tenemos los recursos, pero contamos con unas ganas y un coraje que pueden contra cualquiera”, cerró ante los vítores de los militantes.