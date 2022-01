Mandiyú pedirá los puntos

Martin Soto, presidente de Mandiyú, defendió el accionar de los jugadores del equipo, argumentando que los incidentes fueron iniciados por el plantel de Ferro por una “supuesta falta”. Y adelantó que esperarán desde el Club el informe de la terna arbitral para reclamar que se le otorgue el triunfo a su equipo.

“Todo era una fiesta, hasta que lamentablemente, los jugadores de Ferro interpretaron que el árbitro no cobró una falta y fueron a increparlo. Mandiyú en esta no tuvo nada que ver”, aseguró el dirigente del Albo. Soto adelantó que “Mandiyú realizará un descargo y que pedirá que el encuentro se le dé por ganado, reiterando que “en los videos está la prueba de que los jugadores de Ferro son los que golpean”. Finalmente calificó a los incidentes como “lamentable para el fútbol de Corrientes porque salimos en todos los medios por cosas como estas y nos hubiese encantado pegar la vuelta y no que se haya empañado esta fiesta”.