El accidente de Duki que casi termina en tragedia

En plena temporada de verano, el Duki se encuentra recorriendo los distintos puntos turísticos. El último show fue sobre el cierre de la semana en Mar del Plata y su presentación no pasó desapercibida.

En un momento de la noche, el artista dio un paso en falso y piso el lanzallamas artificial. Sucedió cuando empezó a retroceder, por lo que nunca lo vio. Ocurrió que al poner un pie encima del aparato largó fuego y el cantante quedó envuelto en llamas. Fue una situación que alarmó a sus fans que estaban viendo todo de frente.

Fue una situación alarmante, que hizo que la gran mayoría sacara sus celulares. Sin ir más lejos, muchas de esas empezaron a viralizarse en las redes sociales. Ante lo que se generó, el mismo protagonista acudió a su cuenta de Twitter para referirse a la situación.

“Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko AKA antorcha humana”. Al mensaje le agregó la foto en cuestión y ante esto, con la tranquilidad de que la situación no pasó a mayores, no tardaron en aparecer los chistes vinculados a la ola de calor.

Ante la desorientación de todos, Coscu, su colega, le pidió que le explicara cómo le había pasado eso. “Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más. Ja,ja,ja”, le respondió el novio de Emilia Mernes.

Revista Pronto