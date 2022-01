“El Juzgado de los usurpadores”, quejas por el accionar de una jueza correntina

Se acumulan quejas de ciudadanos correntinos contra el Juzgado Correccional N° 2, a cargo de la doctora María Cristina Sánchez, debido a la falta de celeridad en las causas de usurpaciones que se entienden en esa dependencia. “Hay expedientes que hace dos años esperan avances”, dijo a El Litoral un abogado afectado.

“La jueza Sánchez no resuelve un amparo desde hace meses. Mi cliente es víctima de una usurpación y nosotros esperamos que resuelva la medida no innovar hasta que haya una resolución judicial de fondo. Los usurpadores siguen construyendo en un inmueble usurpado. No sabemos quién autoriza el avance de las obras”, se quejó el letrado.

“La cuestión avanza y el derecho se vuelve irrisorio. No tenemos Justicia. Es una vergüenza el accionar del Juzgado, parece que está más del lado de los usurpadores”, agregó.

Desde hace meses, son varias las voces que se levantan contra el accionar del Juzgado Correccional N° 2. Las víctimas de usurpaciones deambulan por la dependencia judicial a la espera de que la señora jueza al menos resuelva el amparo, que haga su trabajo y garantice Justicia para todos los correntinos y deje de beneficiar a los usurpadores.