Habló el DJ acusado de contagiar a Messi de coronavirus. Luego de que se difundiera la noticia del jugador, los usuarios de internet hicieron tendencia a un DJ que participó de una fiesta familiar.

Se trata de Fer Palacio, quien estuvo con Leo en Rosario en la noche del 24 de diciembre, en la misma fiesta en la que participaron Los Palmeras.

El músico también asistió a otra fiesta junto a streamers y DJ’s. “Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento de ayer dieron covid positivo”, escribió Coscu el 28 de diciembre.

Luego de que lo acusaran en redes, Palacios difundió un video explicativo junto a la fotografía de un PCR negativo.

"Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso", dijo.

VER MÁS: Lionel Messi dio positivo de coronavirus