Sin anuncio previo, el martes se bajaron de la grilla los números principales

Verónica Echezárraga

@veroechezarraga

Teresa Parodi, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Ilda Lizarazu y La Bruja fueron anunciados originalmente como los números fuertes de la quinta luna chamamecera. Se trata de artistas de renombre nacional e internacional, lo cual convertiría a la velada del martes en una de las más taquilleras, pero los anuncios no se cumplieron y el público se enteró mientras transcurría la noche. No hubo anuncios oficiales, solamente el diario El Litoral confirmó el fin de semana la baja de Teresa Parodi (quien en sus redes explicó que tiene problemas cardíacos). Con respecto a la actuación de los otros artistas (que prepararon un espectáculo conjunto), se supo que fueron reprogramados para el jueves, y a eso hay que sumar que Jairo dijo en sus redes que no estará presente debido al covid que lo tiene aislado. Otra de las figuras de la fiesta que todavía no pudo subir al escenario por estar aislado tras un hisopado positivo es el director del Ballet Oficial, Luis Marinoni López, quien confirmó a este diario que en la séptima noche ya podría volver a encabezar su equipo.

En la crónica de la cuarta luna chamamecera, el diario El Litoral hizo hincapié en las sorpresas que da la Fiesta Nacional del Chamamé cada noche, haciendo referencia al esmero que algunos artistas ponen a la hora de preparar sus presentaciones. El martes la teoría de las sorpresas fue confirmada, pero no tuvo que ver con los espectáculos que se presentaron, sino con los que no se presentaron.

Este diario también dijo días atrás que la edición 2021 de la Fiesta Nacional del Chamamé en contexto de pandemia sería parecida a las anteriores, pero no sería igual, y esto también se confirma todos los días dado que la grilla se va modificando minuto a minuto. Tato es así que el martes no estuvieron los que iban a estar, pero sí estuvieron los que no iban a estar; este es el caso por ejemplo del grupo Guarango, liderado por Martín “Toto” Penayo.

Que la grilla se modifique no es un problema inesperado en el actual contexto, pero lo que sí tendría que ser revisado por la organización es la comunicación. Se entiende que algunas veces no es posible anunciar las bajas o reprogramaciones con mucha antelación, pero sí se lo puede hacer antes de la apertura de las puertas, o apenas los artistas confirman su ausencia (como lo hicieron con la baja de Elena Roger) y se debería dar la posibilidad de cambiar los tickets. No hace falta mucha ciencia para ajustar este detalle, solo se trata de tener consideración por el público que invierte tiempo y también dinero para escuchar o ver a sus favoritos.

Primeras horas

Sin los números centrales del martes, la grilla no ofreció momentos de esos que suelen quedar grabados en la retina, pero sí hubo mucho baile y uno de los que más movió al auditorio fue el grupo Irundy, también conocido como el “tsunami chamamecero”. Este tsunami supo sacar a las personas de sus asientos y ponerlas a bailar en cuanta tarima y pasillo tiene el predio. Potencia, sonido, carisma y buen humor hicieron de este conjunto uno de los favoritos.

El que también dio un espectáculo interesante fue el bandoneonista Diego Gutiérrez, que desde hace algunos años, además de tocar el instrumento, canta y hasta compone. “A mí me gusta presentar un tema inédito en cada fiesta, y esta vez me inspiré en las mujeres que deben abandonar sus hogares en zonas rurales en busca de nuevos proyectos. Por eso les traemos ‘Muchacha del interior’”, dijo y su tema logró muy buena recepción del público.

Desde Montecarlo (Misiones) se presentó Fabián Meza con una propuesta sumamente atractiva, que estuvo entre las más aplaudidas, con temas como “Hay que cantar”, y trajo tierra colorada al Osvaldo Sosa Cordero con canciones como “Soy de esta tierra” y “Canto ñanderetá”.

El chamamé internacional llegó con Los Acordeones del Mercosur, un grupo integrado por músicos de Brasil (Claiton Scouto), de Chile (Miguel Quimchaman) y de Corrientes (Ignacio Porra). El conjunto subió al escenario temprano y por eso fueron pocos los que pudieron disfrutar de su propuesta.

Otra artista internacional que volvió a decir presente en la fiesta es Mariana Márquez, una joven que supo ganarse el corazón de la nación chamamecera con interpretaciones en portugués y en un perfecto castellano.

Entre los números femeninos de la fiesta estuvieron también Las Damas del Litoral, que además de cantar hicieron público su afecto por su colega Gicela Méndez Ribeiro, que este año no pudo estar presente por problemas de salud. “Este tema es para vos, Gicela, que te mejores”, dijeron.

“Gracias a todos por el apoyo tras estos dos años que tuvimos de silencio los artistas. No quiero bajar del escenario Osvaldo Sosa Cordero sin recordar a su hija que la perdimos en la pandemia, nuestra querida e inconmensurable Rita Sosa Cordero”, dijo el líder del grupo Blas Martínez Riera Grupo y remarcó lo importante que es para los grupos de Buenos Aires poder tocar en el Anfiteatro Cocomarola.

Los de la madrugada

Un espectáculo de primer nivel lo dio La Callejera, un grupo de folklore que mixtura diferentes ramas de la música popular argentina. En esta oportunidad el conjunto contó con la participación del correntino ex Jeroky Yara de la fiesta, Cayo Fernández, quien tuvo a cargo los versos de su tema “Patrona del nacimiento”. Los artistas también recordaron al pai Julián Zini y tocaron canciones caras al sentimiento regional como “El último sapucay”, mientras que para el cierre eligieron una chacarera.

Entrada la madrugada, subió al escenario el grupo Avareko de Esquina con un repertorio romántico y entretenido. Más tarde fue el turno del guitarrista Toni Rojas, que hace tiempo se animó a cantar. Visiblemente emocionado, rindió homenaje a su mamá Margarita, que falleció el año pasado y pidió por su papá y su hermana que, dijo, “la están peleando”.

Entre los últimos de la noche y con una banda de lujo, estuvo Javier Sá, el exvocalista del grupo de los 90, 0KM, que hace algunos años (y afincado en Buenos Aires) decidió hacer honor a sus raíces y dedicarse al chamamé. Para animar los últimos minutos de la quinta luna, el artista eligió temas como “El último sapucay”, “Porque te amé” y un cierre a puro baile con “El Moncho”.

Ballet y orquesta

Por la pandemia, el Ballet Oficial de la fiesta se vio obligado a reducir la cantidad de parejas y también la cantidad de cuadros. Tanto es así que el grupo dirigido por Luis Marinoni López se presenta noche de por medio y eventualmente realiza colaboraciones con algunos artistas. “Como agua entre los dedos” es el título del cuadro expuesto durante la madrugada del martes. Fue un espectáculo refinado, atractivo y bien pensado, podría decirse que fue una caricia a los sentidos. Si bien los cuadros estuvieron ideados por Marinoni, el artista misionero todavía no pudo hacer su aparición en escena (como era habitual años anteriores), porque está aislado luego de un hisopado positivo. “Estoy saliendo del covid y por prevención haciendo todo desde el aislamiento”, dijo Luis a El Litoral y adelantó que posiblemente hoy pueda volver a acompañar al ballet y saludar al público desde el escenario Osvaldo Sosa Cordero.

Vale resaltar que uno de los números destacados del martes subió a escena temprano. Fue la Orquesta Folkórica con su homenaje a Ramona Galarza.

Al cierre de esta edición se aguardaba el inicio de la sexta luna que anunciaba a Nahuel Pennisi, Nélida Argentina Zenon, Los Hijos de los Barrios, Fuelles Correntinos y Rudi Flores y Lidia Cerro, entre otros.