La desafiante actitud de la nueva novia de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Eli Sulichin es la mujer con la que Benjamín Vicuña volvió a sonreír este verano. El actor chileno la conoció al parecer por medio de su ex, Pampita, y comenzó un romance fugaz pero intenso: ya se pasearon juntos por Punta del Este en frente de todo el mundo.

Este fue un mensaje claro de Benjamín Vicuña a la China Suárez, con la que terminó en agosto del año pasado tras 5 años juntos y dos hijos. Esa relación no tiene vuelta atrás y por más que trascendió que la China quería volver, el actor le dio la espalda.

Ahora Vicuña se muestra feliz con la nueva pareja, pero la joven emprendedora de 32 años desafió con una actitud 2.0 cero a la China. Para marcarle quizás un poco la cancha Eli Sulichin comenzó a seguir a la China en instagram.

Así lo descubrió Juariu: “En las redes la busqué a la novia de Benjamín, que tiene un perfil privado, y como es muy amiga de Pampita, entró a los seguidores de Pampita y veo que Eli Sulichín la sigue. Entonces me fijé si Pampita la sigue a ella y no la sigue. Es raro, es amiga pero no la seguís, Pampita media pila”.

Y, agregó: “Después, me fije si la China la sigue a Eli Sulichin y no la sigue, se entiende. Pero Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco”.

PrimciasYA