Reconocen que no había pruebas de Rezai en Rusia

El embajador argentino ante la Federación Rusa, Eduardo Zuaín, brindó precisiones sobre la supuesta presencia en Moscú de Mohsen Rezai, el funcionario iraní acusado de participar en el atentado contra la Amia. En una conversación radial, afirmó que la respuesta de la Interpol, que desde 2007 emitió una alerta roja en contra de Rezai por homicidio agravado por odio racial o religioso, “fue negativa, en el sentido de que no se había encontrado a esa persona”.

La cancillería argentina recibió la información de que Mohsen Rezai se encontraba en Rusia junto al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien se reunió con Vladimir Putin.

Por ello, el organismo a cargo de Santiago Cafiero emitió un pedido de detención y extradición contra el iraní mediante la justicia argentina, pero la solicitud se frustró por dudas en la identificación del acusado y por contradicciones acerca del momento en que estaba presente en Moscú.

En este contexto, Zuaín negó que la embajada argentina en Rusia haya recibido información al respecto porque “esas respuestas se tramitan desde Interpol filial Moscú a Interpol filial Buenos Aires”.

Remarcó que la respuesta al caso “no pasa por esta embajada”.

Asimismo, subrayó que el gobierno argentino “tiene una actitud permanente de pedir que se pongan en marcha las alertas rojas para que estos imputados puedan presentarse ante la justicia”. Considera que “está bien que la Argentina reclame a todos los países del mundo donde se puede pensar que está presente alguno de los imputados en la causa, que se pongan en marcha los tratados de extradición”.

Ante la insistencia de los periodistas de la AM750 por una respuesta sobre si efectivamente Rezai fue encontrado en Moscú, el embajador argentino en Rusia dijo: “Nosotros no tenemos la posibilidad de investigar y de constatar todo eso, se maneja a nivel oficial”, y reiteró que la información se intercambió entre las sedes de Interpol rusas y argentinas. De todas formas, agregó que eso no implica que la Argentina no deba seguir insistiendo en el caso.

(JML)