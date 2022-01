Charo López reveló cómo toman con Esteban Lamothe los memes sobre ellos

El amor conectó los corazones de Charo López (41) y Esteban Lamothe (44) de la mejor manera, y a la vez la pareja llamó la atención de varios usuarios de redes sociales. Por eso apenas el protagonista de La 1-5/18 confirmó su romance con la actriz de Hoy se Arregla el Mundo estallaron los memes, y ellos se también se rieron.

"Me parece re gracioso, es un chiste que hacíamos nosotros también", admitió Charo en una nota con Ciudad al reflexionar sobre las bromas por el supuesto parecido estético con Esteban.

Humorista consagrada en el mundo del under, López enfatizó: "Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada".

Al final, Charo López aprovechó para piropear a Esteban Lamothe, y también halagarse: "Aparte, no está mal parecerse a Lamothe".

ESTEBAN LAMOTHE HABLÓ DE SU RELACIÓN CON CHARO LÓPEZ

A mediados de octubre, Esteban Lamothe había blanqueado su separación de Katia Szechtman luego de cuatro años de relación.

De ahí que, una vez que el rumor de romance con Charo López se instaló con fuerza, Lamothe primero lo confirmó vía Instagram y esta semana habló de su incipiente vínculo.

"Estoy muy bien acompañado, estoy contento y estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que estoy viendo a Charo y tampoco me voy a esconder, también lo hablé con ella", contó el actor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Lo de la exposición me cag... de risa, es un tema cuando una persona no es famosa pero yo trabajo de esto. No voy a ser el actor maldito que se esconde de la prensa", sentenció Esteban Lamothe contundente sobre Charo López.

Ciudad Magazine