Verónica Lozano estalló de furia ante una mujer que intentó justificar un abuso sexual

Este martes mientras en Cortá por Lozano (Telefe) informaban sobre la violación a una niña de 13 años de Merlo, provincia de Buenos Aires, Verónica Lozano se indignó con una mujer que en pleno móvil dio detalles del episodio en vivo. La vecina del barrio intentó justificar el delito y esto hizo que la conductora y los panelistas que estaban en el estudio, se indignaran.

El hecho ocurrió este fin de semana, cuando la adolescente asistió al cumpleaños de un familiar junto a su hermano.

Su primo, de 26 años, le pidió que lo acompañe a comprar un jugo pero la llevó a su departamento. Horas después, ella fue encontrada muy conmocionada por sus familiares a quienes les contó lo sucedido, inmediatamente, estos hicieron una denuncia en contra del hombre. Tras conocerse este hecho, la conductora hizo un móvil en vivo desde el lugar para recopilar el testimonio de los vecinos.

“Este hombre está detenido acusado de cargos gravísimos por la fiscal de Morón, Marisa Monti. Está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoridad de la víctima, eso es un agravante. El negó todo”, narró el periodista de policiales, Augusto Telias y explicó que hubo algo puntual que fue la revisación médica inmediata que se le hizo a la víctima y que constató las lesiones compatibles con el abuso.

En ese sentido, afirmó que la pena puede llegar a 15 años de prisión, pero que podría haber una serie de agravantes que podría llevar al abusador a acumular una condena más extensa. “La nena está siendo evaluada por especialistas para ver si puede, en algún momento, declarar”, indicó el cronista, que además detalló que “hay secuestro de ropa interior de la nena” y de otras prendas como las sábanas, que van a ser evaluadas y puestas como pruebas en la causa.

Mientras hablaban de la contención que recibía la adolescente y el avance de la causa, Elodia, una mujer que vive en la misma cuadra, se dispuso a salir al aire y dar su punto de vista de lo ocurrido. “¿Cómo? Si se encontró la ropa de la nena, entonces la nena vino con una muda de ropa”, dijo la señora sobre el comentario del panelista del ciclo sobre las pruebas que se habían encontrado en el lugar del hecho. “La chica salió vestida de acá”, añadió.

El especialista de policiales también contó que la nena habría hablado con un psicólogo y ese relato coincide con todo lo ocurrido. “Esto está evaluado por la Fiscalía N°5 de Morón, por eso lo llevan detenido”, afirmó. La mujer, desde el otro lado interrumpió el relato y sentenció: “¿Por qué no lo citan al chico de al lado? Que él les va a decir lo que él sintió. Él me dijo ‘obligada no era porque a ella le gustó. Sentía el gemido de ella’”. Tras escuchar sus palabras, Vero Lozano interrumpió enseguida el móvil y frenó a la vecina: “Tiene 13 años, Elodia. Es una menor. No le voy a permitir a usted que diga eso bajo ningún concepto”.

La señora, en tanto, justificó su versión con los comentarios que le habían llegado. “Eso es lo que me dijo el chico”, aseveró. “Bueno, dice pelotude...”, completó la conductora, muy molesta.

La Nación