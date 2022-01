Los hijos de Wanda Nara, en contra de Mauro Icardi tras su infidelidad con la China Suárez

Si bien muchos pensaban que el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez ya había terminado, las consecuencias de la infidelidad rcomienzan a aparecer en el círculo cercano de la pareja.

El conductor de los Mitre Live, Juan Etchegoyen, reveló la reacción de Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de la mediática de 35 años y Maxi López, ante la noticia del affaire entre el futbolista y la actriz: "Ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo qué pasó provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario".

"No me lo banco más habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió", detalló en su ciclo virtual.

Además, el periodista contó cómo se manejan cada uno de los adolescentes respecto Icardi: "Valentino es el más afectado en esta historia según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños".

Diario Show