Sánchez Paredes volverá a jugar en la Primera Nacional con Oscar Gómez

Pretemporada. For Ever inició ayer la pretemporada con tres futbolistas correntinos.

Después de 24 años Chaco For Ever logró regresar a la segunda categoría del fútbol argentino al vencer a Gimnasia y Tiro de Salta 1 a 0. Los mediocampistas correntinos Gerardo Oscar Gómez y Diego Sánchez Paredes serán parte del plantel chaqueño y volverán a compartir equipo en la Primera B Nacional después de 8 años.

A la hora del armado del plantel pensando en su participación en la nueva categoría, los dirigidos por el “Chango”, Daniel Cravero, prestaron atención a la renovación de contrato de la base del plantel que logró el 5 de diciembre el histórico ascenso.

Una de las primeras renovaciones de contrato fue la del correntino Gerardo Oscar Gómez, capitán y pieza fundamental del equipo chaqueño, que a sus 36 años sigue demostrando que tiene cuerda para rato.

También seguirá otro jugador nacido en la capital provincial, como es el caso de Marcos Giménez (24), integrante del ascenso a la Primera Nacional, que llegó a comienzos del 2021 luego de jugar el Regional Federal Amateur con Ferroviario.

A la hora de los refuerzos, los chaqueños volvieron a poner la lupa de este lado del río Paraná. En las últimas horas sumaron sorpresivamente a Sánchez Paredes, que tras finalizar su participación con Boca Unidos en el torneo Federal A estuvo jugando el Regional Federal Amateur, a préstamo, en Ben Hur de Rafaela.

“Mi contrato con Boca Unidos finalizó el 31 de diciembre. Habíamos acordado de palabra para seguir. Lo hablé con Alfredo (Schweizer) y con Leo (Baroni), ellos sabían que si tenía la oportunidad de que salga algo mejor, podía pasar”, confió Sánchez Paredes a El Litoral.

Consultado por lo sorpresivo del pase, Corcho señaló: “A mí también me sorprendió, fue todo muy rápido. Tuve un contacto con el presidente (de For Ever), el técnico (Cravero) dio el visto bueno, llegamos a un acuerdo y se concretó”.

El futbolista de 30 años agregó que en estos casos “siempre es difícil la decisión porque estoy ligado desde mis inicios a Boca Unidos, pero se me presentó esta situación que no sé si volveré a tener, y aproveché la oportunidad”.

La última vez que Sánchez Paredes compartió equipo en la B Nacional con “Oscarcito” fue por la última fecha del torneo de la temporada 2012/13, en Mar del Plata. “Me acuerdo porque me expulsaron a los tres minutos por tocar la pelota con la mano para evitar un gol”, recordó Corcho. El penal lo atajó el Gato Sessa, pero Aldosivi terminó imponiéndose 2-0 al conjunto dirigido en aquella oportunidad por Claudio Ubeda.

En cuanto al deseo para el torneo que se viene, Sánchez Paredes dijo que el objetivo de un equipo que llega del ascenso es siempre “tratar de mantener la categoría”, agregando que “luego el mismo campeonato te va mostrando si estás para más”.

Sánchez Paredes llega a For Ever prácticamente en competencia. Viene de jugar el Torneo Regional Federal Amateur para Ben Hur de Rafaela, reclutado por el extécnico de Boca Unidos, Carlos Trullet.

“Veníamos invicto, con el arco en cero, y quedamos eliminados en el primer cruce con Carcarañá. Ganábamos 2-0 el partido de ida de visitante y nos empataron sobre el final. De local estábamos obligados a ir a buscar el triunfo, pero cometimos errores, nos convirtieron, y a pesar que lo empatamos al ratito, aprovecharon dos contraataques y nos dejaron afuera”, contó.

For Ever inició ayer los trabajos de pretemporada con los tres correntinos en el plantel, además de la base del ascenso y varios refuerzos, entre los que se cuenta a Sánchez Paredes.

(RP)