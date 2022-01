Quienes sean contacto estrecho y no tengan síntomas no deben testearse

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que a partir de ahora, aquellas personas que sean “contacto estrecho” de un caso positivo de covid-19, y no presenten síntomas, no deberán testearse. Asimismo, tendrán que cumplir con el “aislamiento preventivo” de cinco días para los vacunados y de siete días para los que no estén vacunados o que tengan una dosis aplicada.

La decisión, explicó Vizzotti, surgió a partir del gran aumento de casos de coronavirus en los últimos días. Argentina ayer marcó un nuevo récord diario, al superar los 109.000 casos.

La determinación de no testear a aquellas personas que son contacto estrecho se aprobó en el marco de la reunión que ayer mantuvo la ministra de Salud con sus pares provinciales, en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

“Tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas, no hace falta testearse”, dijo la ministra de Salud Carla Vizzotti ayer, en declaraciones al canal TN.

Pese a que no tengan síntomas, aclaró, ”quienes sean contacto estrecho igual deben aislarse 5 días de si están vacunados y 7 días si no”.

(JML)