Duro cruce entre Axel Kicillof y Diego Santilli por las escuelas

La discusión por las tomas en los colegios de la Ciudad cruzó de territorio y se instaló en la provincia de Buenos Aires. Es que el gobernador Axel Kicillof salió a criticar la postura del jefe de Gobierno porteño de notificar y hacer responsables a las familias de los jóvenes que ocupan los edificios escolares y acusó a Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, de hacerse los “guapos” con “pibes de 16 años”.

“Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos”, sostuvo el gobernador. Pero desde Juntos no tardaron en responderle. El diputado y precandidato a gobernador del espacio, Diego Santilli, lo acusó de ser quien se ocupó de mantener las escuelas cerradas durante la pandemia y de no ocuparse de los problemas que tiene la provincia. “Sea guapo combatiendo a los delincuentes y a los narcos que avanzan en los barrios”, le contestó Santilli.

Y también se sumó a las críticas la ministra Acuña quien le recordó al gobernador que “cerrar una escuela por la fuerza, de forma violenta, como lo significa una toma, es un acto ilegal”.

En sus críticas, Kicillof había dicho que desde la Ciudad “nunca enfrentan a los sectores de poder” y agregó que “el neoliberalismo siempre desfinancia y abandona la educación pública”. “Los problemas educativos no se solucionan con patrulleros, porque están ocultando la verdadera discusión que hay que tener”, insistió.

Santilli, en su respuesta, recordó que Kicillof “militó las escuelas cerradas” y que “en la pandemia liberaban delincuentes”.

(JML)