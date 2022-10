Así serán los cruces por los cuartos de final

El torneo Clausura de Primera División capitalino, ya tiene a los 8 equipos que buscarán el título y los 2 cupos correspondientes a la Liga Correntina de Fútbol en el torneo Provincial de Clubes.

Los cruces correspondientes a la tercera fase (cuartos de final) del certamen comprenderá estos enfrentamientos: Lipton vs. Dr. Montaña; Cambá Cuá vs. Invico; Huracán Corrientes vs. Sportivo Corrientes, y Boca Unidos vs. Sacachispas.

Hay que recordar que en todas las fases, excepto en la final, se juegan los cruces a dos partidos, y en caso de igualdad de puntos y goles, se desempata con remates ejeuctados desde el punto del penal.

Del certamen, que cerrará la temporada 2022 del fútbol correntino, participaron desde el inicio 30 equipos de la categoría superior y del Ascenso, disponiéndose los cruces por sorteo, al igual que las llaves correspondientes.

Resultados 8vos

de final

Los resultados de los partidos “de vuelta” correspondientes a la segunda fase del certamen, que determinó la clasificación a los cuartos de final, fueron:

Dep. Empedrado 1- Dr. Montaña 2 (2-4)

Sportivo 3- Villa Raquel 2 (3-2)

Lipton 3-Libertad 2 (4-4 / Avanzó por penales Lipton 4-2)

San Marcos 1-Boca Unidos 1 (1-1 / Avanzó por penales Boca Unidos 3-1)

Rivadavia 1-Invico 1(2-2 / Avanzó en los penales Invico 10-9)

Alvear 1-Huracán Corrientes 3 (1-4)

Mandiyú 1- Cambá Cuá 1 (2-3).

Entre paréntesis los resultados globales y las definiciones por penales.

Hay que aclarar que Sacachispas avanzó de la primera a la tercera fase por sorteo, teniendo en cuenta los emparejamientos dispuestos en los octavos de final.