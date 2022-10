Krujoski mantiene la ilusión de luchar por el primer puesto

Quedan tres fechas para concluir la temporada 2022 del TC Pista y el piloto correntino Humberto Krujoski quedó alejado de los primeros puestos en la Copa De Plata, sin embargo mantiene la esperanza de poder pelear el campeonato.

El pasado fin de semana, en Comodoro Rivadavia, Krujoski no tuvo una buena actuación. Problemas con el Dodge que prepara el SAP Team, lo relegaron en la final aunque pudo superar una decena de autos para terminar en el puesto 18 y sumar algunos puntos para la Copa de Plata.

“Pudimos avanzar diez posiciones. El auto no estaba al ciento por ciento como a mí me hubiese gustado y aprovechamos todas situaciones esquivando la cantidad de accidentes que hubo aunque en alguno de ellos salí perjudicado, para esquivar autos tuve que tirarme al pasto y algunos me superaron de nuevo”, comentó Krujoski.

En la lucha por el título, con los doce mejores pilotos de la fase regular, Santiago Álvarez quedó en el primera lugar con 107.5 puntos. Después se ubica Otto Fritzler con 93 y Facundo Chapur reúne 84. Luego siguen Jeremías Olmedo (79.5), Diego Azar (78), Lautaro De la Iglesia (54), Nicolás Impiombato (48), Matías Canapino (41.5) y Humberto Krujoski (39.5) aparece en el noveno lugar.

Una vez que finalice la fecha 14, tres pilotos, los denominados de “último minuto”, se sumarán a la Copa de la Plata para la última final de la temporada.

“Quedan tres fechas y todavía tenemos oportunidad, con puntaje y medio en la última así es que está todo abierto”, sostuvo Krujoski.

La próxima presentación del TC Pista, junto al Turismo Carretera, será el 30 de octubre en San Nicolás. Después llegará la carrera en Toay, La Pampa, el 19 de noviembre y el premio coronación será en San Juan el 11 de diciembre.

Pruebas en Resistesncia

El Autódromo Municipal Santiago “Yaco” Guarnieri recuperado y en condiciones, se prepara para recibir al Top Race.

El pasado fin de semana se llevaron adelante las pruebas comunitarias previas a la realización de la 10ª fecha de la categoría nacional que se correrá este 14, 15 y 16 de octubre, tras 5 años de ausencia y convocando a más de 60 pilotos.

En las pruebas comunitarias distintos vehículos de diferentes categorías estuvieron probando el estado del circuito donde se hicieron arreglos en pista, se colocaron pianos nuevos y se aplicó pintura en diferentes lugares.

El piloto correntino, de la ciudad de Gobernador Virasoro, Federico Coll, comentó que “al autódromo se lo ve muy bien y la pista está en óptimas condiciones, y no tiene nada que envidiar a otros circuitos nacionales”.

La última vez que el Top Race visitó el Autódromo “Santiago Yaco Guarnieri” fue el 30 de abril de 2017. Ahora, la categoría volverá al escenario del noreste argentino para completar la 10º fecha del Campeonato Argentino.

El correntino Joaquín Keil hará su debut en el automovilismo nacional y competirá en el Top Race Junior.