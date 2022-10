Larreta: “Corrientes podría producir mucho más y eso generaría más trabajo”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, destacó el potencial productivo y turístico de Corrientes. Reclamó un rumbo claro y federal al Gobierno nacional. “Una provincia como Corrientes debería tener mucho más autonomía y más autoridad para llevar adelante su proyecto productivo y de desarrollo”, dijo.

En el marco de las elecciones presidenciales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló con Radio Sudamericana sobre la realidad del país y del contexto electoral.

En primer término, Larreta volvió a reclamar al Gobierno nacional un rumbo claro, “un plan de cómo el país va a crecer y desarrollarse”, y agregó que “por ejemplo en Corrientes, que es una zona donde se produce alimento, se podría producir mucho más”.

“Corrientes podría estar produciendo mucho más y eso generaría más trabajo correntino”, lanzó.

“Lo mismo apostar al turismo, que requiere mayor conectividad, imaginate el potencial de Corrientes que tiene los lugares más lindos de la Argentina que son los Esteros del Iberá”, y acotó que “podría haber mucho más turismo y no se explota lo suficiente por falta de conectividad. Para los que vienen de países lejanos hay pocos vuelos, es algo que se había aumentado mucho en el gobierno de Mauricio Macri y ahora fuimos para atrás”.

“Por un lado, estoy frustrado por la situación actual de la economía, por la inflación altísima con el desempleo, pero por el otro lado estoy muy esperanzado cuando recorro el país o zonas como Corrientes donde veo que hay mucho mucho para crecer con ganas, con energía positiva y con emprendedores. Estoy muy entusiasmado con eso”, remarcó Larreta.

Sobre los últimos cambios en el gabinete nacional, dijo que “con cambios de nombres solo no alcanza. Acá nos falta un plan que sea federal que contemple la realidad de cada provincia, de una provincia como Corrientes, que debería tener mucho más autonomía y más autoridad para llevar adelante su proyecto productivo y de desarrollo”.

“Hoy el kirchnerismo ha concentrado mucho los recursos en el Gobierno nacional, mucho ha hecho de la Argentina un país unitario”, aseguró, y asimismo remarcó que “Corrientes debería estar explotando a pleno su capacidad productiva, que debería ser manejada y decidida por los correntinos. Hay que volver a hacer de la Argentina un país federal”.

Elecciones

En otro tramo de la entrevista, Rodríguez Larreta abogó por la concreción de las elecciones Primarias y sobre la composición de la fórmula señaló que “hay tiempo (...) Lo importante es que elige la gente y el Gobierno no puede voltear las Paso, eso no existe, no pueden cambiar las reglas del juego electoral a unos meses de las elecciones. No corresponde, está mal”.

Sobre las declaraciones del diputado nacional Facundo Manes contra el gobierno de Mauricio Macri, dijo estar en desacuerdo, “de hecho, muy buena parte del radicalismo se pronunció en desacuerdo. Habría que preguntarle a cada uno, yo no quiero hablar por el radicalismo”.

“El tema ya pasó, pero no hay ninguna duda de la unidad de Juntos por el Cambio. Vamos a llegar todos juntos con una candidatura unificada a través de las Paso”, remarcó.

“Mi decisión, cuando la tome, no va a depender de lo que hagan otros. Todos tienen derecho a presentarse”, dijo Larreta sobre si competirá en las internas con referentes del PRO y aclaró que “no he lanzado una candidatura, no está decidido, pero el que quiera ser candidato de Juntos por el Cambio va a tener que ir a internas en las Paso”.